Nest Film Students, jóvenes lúcidos con hambre de cine Foto de familia de los participantes en los encuentros. / PABLO GÓMEZ Terminó ayer la XV edición del encuentro internacional de estudiantes de cine en Tabakalera. Hoy dos jurados deliberan dos premios fuertes, Panavisión y Orona | BEGOÑA DEL TESO Sábado, 29 septiembre 2018, 08:57

No vienen de cualquier escuela y muchos han adquirido sus primeros galones cinematográficos en festivales de alta alcurnia. En Donostia han conversado de tú a tú con, por ejemplo, el presidente del jurado de la Sección Oficial, Alexander Payne, que planteó su clase magistral preguntándoles él de cine tanto como ellos y ellas a él. Recibieron a Peter Strickland y no se cortaron en decirle que su 'In Fabric' les había roto unos cuantos esquemas y juntos pasaron a discutir la forma de dirigir del autor de aquel collage espléndido y apabullante que fue 'Björk: Biophilia Live'.

El jueves, tras el cocktail compartido con José Luis Rebordinos en el Kursaal, los estudiantes participantes en estos encuentros regresaron a la sala 1 de Tabakalera para charlar largo con un cineasta tan difícil de delimitar como Jaime Rosales cuya brillante y libre, muy libre 'Petra' coguionizada con Michel Gaztambide, se proyectó en Perlak y se estrena en octubre. Ayer la clase coloquio fue con la directora Albertina Carri cuya película 'Las hijas del fuego', salvaje e incandescente ha estado en Zabaltegi. Y en esas clases, en esas charlas han participado, igualmente, los primeros alumnos de la primera promoción de la Escuela de Cine Elías Querejeta, en Tabakalera.

No vienen de cualquier facultad audiovisual sino de lugares tan legendarios como la Famu o la Fémis. O como la Universidad de Chile donde no hace tanto tiempo (2006) se creó la Carrera de Cine y Televisión que tiene su origen en un combativo cineclub surgido en 1958.

Y tiene sus años de plomo a partir de 1973, cuando Pinochet y sus generales intuyeron que las películas atesoradas en el Centro de Cine Experimental eran altamente peligrosas y quisieron destruirlas. Solo el valor de un cineasta mítico, Pedro Chaskel, pudo salvarlas: las escondió todas. De tanta historia son herederos nombres como Ignacio Juricic Merillán cuyo 'Enigma', con un trabajo de cámara tan decisivo y la fuerza de su discurso sobre la familia y el dolor ha sido gran puntazo en Horizontes latinos.

Hambre de cine

No es el SIFF el primer festival en el que presentan sus trabajos a compañeros de otros lugares. Diego Céspedes, alumno, como su productora Alba Gaviraghi, de la Univesidad de Chile ganó el premio de la Cinéfondation de Cannes este mayo, premio otorgado por un jurado presidido por Bertrand Bonello, autor de 'Casa de tolerancia' y 'Nocturama'. Ganó con un cortometraje sutilísimo pero rotundo, 'El verano del león eléctrico', pasmosa fábula que compartió el jueves pantalla con 'Onde o verao vai' del portugués David Pinheiro.

De una sensualidad bíblica extrema, en febrero fue seleccionado por la Berlinale. David es alumno de la Escola Superior de Teato e Cinema de Amadora, Portugal.

Laura Garcia estudia en la histórica e historiada Fémis francesa y su trabajo de fin de carrera 'Fragment de drame' está respaldado por unos fondos instituidos por Ennio Morricone. Envuelta en la música del 'Winterreise' de Schubert, es la historia de un amor traspasado por la muerte.

No, no hay fantasmas. Laura contó en el coloquio mantenido tras la proyección que le interesaba algo más orgánico: un cuerpo que se pudre en la tierra pero aun así es deseado.

Tienen mucha hambe de cine los estudiantes del Nest. Y una lucidez extrema. Dos jurados de estudiantes de cine(vascos y extranjeros) deciden hoy cuáles son los triunfadores entre los 14 títulos presentados en la XV edición de estos encuentros.