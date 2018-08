'Meteorites' y 'Breeze' completan la competición de Nuevos Directores Les météorites / Meteorites Con estas dos películas, serán 15 las proyecciones que participarán en la 66 edición del Festival de San Sebastián en la categoría Nuevos Directores DV Jueves, 23 agosto 2018, 13:08

La producción francesa Les météorites / Meteorites y la película china Qing Feng De Wei Dao / Breeze (Brisa fresca) completan la selección de New Directors de la 66 edición del Festival de San Sebastián.

Les météorites / Meteorites

Graduado en la Femis, Romain Laguna (Montpellier, Francia) ha dirigido los cortometrajes À trois sur Marianne (2012), Run (2013), Bye bye mélancolie (2014) y J'mange froid (2015). Su primer largometraje, Les météorites / Meteorites, se centra en una chica de dieciséis años que pasa el verano en un pueblo en el sur de Francia y trabaja en un parque temático.

Qing Feng De Wei Dao / Breeze

Kun Yang, procedente de una pequeña ciudad en el suroeste de la provincia china de Yunnan, estudió dirección de cine en la Beijing Film Academy. Qing Feng De Wei Dao / Breeze (Brisa fresca), su primer largometraje, está construido en torno al viaje de regreso de un hombre de Yunnan a su ciudad natal.

Estas dos producciones se incorporan a la selección de Nuevos Directores, que incluye también los siguientes títulos: Oreina (Koldo Almandoz), La camarista (Lila Avilés), Apuntes para una película de atracos (Elías León Siminiani), Serdtse Mira / Core of the World (Nataliia Meshchaninova), Ama Doren / Hold my hand (Ismet Sijarina), Un om la locul lui / A Decent Man (Un hombre como Dios manda, Hadrian Marcu), Para la guerra (Francisco Marise), Boku wa Iesu-sama ga kirai / Jesus (Hiroshi Okuyama), Julia y el zorro (Ines María Barrionuevo), Der läufer / Midnight Runner (Hannes Baumgartner), Neon Heart (Laurits Flensted-Jensen), The Third Wife (Ash Mayfair) y Viaje al cuarto de una madre (Celia Rico Clavellino).

Esta sección, que forma parte de la apuesta del Festival por los nuevos talentos, es una plataforma de visibilidad para sus películas. Las tres últimas ganadoras del Premio Kutxabank-Nuevos Directores han sido estrenadas en España y seleccionadas y premiadas tras su paso por San Sebastián en otros festivales: Le nouveau / The New Kid (El novato, 2015), Park (2016) y Le Semeur / The Sower (La mujer que sabía leer, 2017).

El Premio Kutxabank-Nuevos Directores, que será escogido por un jurado internacional, está dotado con 50.000 euros que se destinan al director y al distribuidor de la película en España.

Las películas de esta sección son también candidatas al Premio de la Juventud, que escoge un jurado compuesto por jóvenes de entre 18 y 25 años.