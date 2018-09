Así ha sido la última alfombra roja 66 Festival de Cine de San Sebastián Muchas estrellas y un dios en la última alfombra roja del Zinemaldia 2018 AINHOA IGLESIAS Domingo, 30 septiembre 2018, 00:02

La jornada de clausura suele ser como la bolsa de dulces de un niño cuando apenas quedan un par de golosinas. Nada más abrir el paquete el crío devora los caramelos pero, a medida que se va dando cuenta de que se acaban, los saborea más despacio, con mayor deleite. Así, si hay una noche en el Zinemaldia que se disfruta al minuto, con cada papila gustativa dispuesta a degustar 'glamour' y cine, es la de la jornada de clausura.

El último baile no se lo quiso perder nadie. Ni el público, ni los profesionales del séptimo arte. Y como era de esperar la alfombra roja fue de aúpa. Este año además de las estrellas se pudo ver a un dios, al del trueno, Chris Hemsworth, desplegar encanto.

«Chris, you are de best!» («¡Chris, eres el mejor!»), ponía en una de las pancartas desplegadas por un grupo de jóvenes pegadas a la alfombra roja desde antes de las cinco de la tarde. Las chicas expresaron en letras de colores esa sensación que ha calado entre los aficionados al Zinemaldia: que el actor de 'Bad Times at the Royal', la película que de clausura del festival, ha sido una de las estrellas más entregadas de esta edición. Si por la tarde estableció un nuevo récord de simpatía al invertir nada menos que quince minutos en atender a toda la gente que se acercó al hotel María Cristina a brindarle una calurosa bienvenida, en la alfombra roja de clausura ejerció hasta de fotógrafo. Con camisa negra y traje burdeos, se percató de que debía acelerar el paso para no retrasar la gala, por lo que comenzó a tomar las decenas de móviles que le ofrecían a su paso y a hacerse él mismo las instantáneas.

Huracán Pau

Los seis miembros del Jurado Oficial (Alexander Payne, Bet Rourich, Agnes Johansen, Nahuel Perez Biscayart, Constantin Popescu y Rossy de Palma) fueron de los primeros en llegar. Rossy de Palma, muy guapa de rosa, no quiso avanzar demasiados detalles del palmarés, aunque sí señaló que se habían «puesto de acuerdo sin demasiadas dificultades». La actriz confesó que después de unos días intensos en los que ha posado para miles de fotos estaba deseando dejar atrás los flashes. No obstante valoró que ésta que ha pasado en el Zinemaldia ha sido «una semana de ensueño», en la que ha «comido, bailado, visto cine...».

Bárbara Goenaga suele ser de las mujeres más elegantes de la alfombra roja y en esta ocasión volvió a deslumbrar con un vestido negro con transparencias en hombros y brazos.

Un auténtico huracán fue Paulina Rubio. 'La chica dorada', con un impresionante vestido en color verde agua que se ceñía como un guante a su figura, firmó multitud de autógrafos y repartió'selfies' para deleite de los cientos de fans que aplaudieron a pie de alfombra roja.

María León con un 'look' transgresor -pelo corto y más oscuro que de costumbre y futurista vestido de lentejuelas en color plata y negro-, piropeó al Zinemaldia y a la ciudad. «El cine es lo que más amo y esta ciudad es cine, así que estoy enamorada de San Sebastián».

Ellos también optaron por 'looks' atrevidos. Como el de Miguel Ángel Muñoz, con un maravilloso traje con incrustaciones de inspiración mexicana. El actor quiso destacar el papel que el público desempeña a la hora de situar el de San Sebastián como uno de los mejores festivales del mundo. «Siempre está ahí. Durante toda la semana cientos de personas animan la alfombra roja y eso contribuye a hacer de éste un certamen muy especial».

Hiba Abouk, Najwa Nimri, Edurne Ormazabal y Maribel Verdú, fueron otros de los rostros conocidos que desfilaron por la alfombra roja de la clausura, además del alcalde de la ciudad, Eneko Goia.

Bradley Cooper

No todo el glamour de la clausura estuvo concentrado en el Kursaal. Bradley Cooper presentó su primera película como director, 'Ha nacido una estrella', en pase de gala en el Victoria Eugenia por la tarde. Como no podía ser de otra manera, el actor, que tiene una hija con la modelo rusa Irina Shayk, tuvo su propia alfombra roja.