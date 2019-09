Ya están aquí: llegan al Festival de Cine de San Sebastián las primeras estrellas La gala inaugural de esta noche estará presentada por las actrices Cayetana Guillén Cuervo y Loreto Mauleón y reivindicará el cine de género INÉS RODRÍGUEZ Viernes, 20 septiembre 2019, 16:25

No se lleve a engaño. Puede que si hoy alza la vista al cielo en Donostia vea lucir el sol, pero en realidad sobre la ciudad cae desde ayer una ligera aunque incesante lluvia. No moja, pero centellea. Es un simiri de estrellas. No le hará falta paraguas, pero lleve a mano el móvil, el bolígrafo y, por qué no, los fervores: el 67 Festival de Cine de San Sebastián arranca esta noche de forma oficial con una gala inagural presentada por Cayetana Guillén Cuervo y Loreto Mauleón, pero de forma oficiosa está en marcha ya.

Uno de los puntos calientes de la jornada, en lo que a glamour se refiere, estará como siempre en el Hotel María Cristina, al que los famosos comenzaron a llegar ya ayer. La más madrugadora fue Cayetana Guillén Cuervo, aunque quienes más pasiones levantaron fueron Kristen Stewart y Sam Neill. Hagamos un repaso de quién está ya aquí y cómo ha sido el primer encuentro con público y prensa.

Cayetana Guillén Cuervo

Vídeo. Foto: Arizmendi

Kristen Stewart

Vídeo.

Bárbara Lennie

Vídeo.

Neil Jordan

Vídeo.

Sam Neill

Vídeo.

Alejandro Amenábar

Vídeo. José Mari López

Karra Elejalde y Eduard Fernández

José Mari López

Leticia Dolera

Felix Morquecho

Carlos Serrano Clark