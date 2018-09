lectura de sinopsis: un arte marcial La fila de los mancos Los resúmenes del cuadernillo del programa son un auténtico baile de disfraces en el que nada es lo que parece ALBERTO MOYANO Viernes, 28 septiembre 2018, 06:23

Soy un rendido fan del redactor o colectivo de redactores que se encarga de las sinopsis de las películas en el cuadernillo del programa festivalero. Qué poder evocativo el de esos resúmenes argumentales, mezcla de imaginación y asepsia, esa capacidad de síntesis y de fusionar en unas líneas una historia prometedora y el pragmático relato de la trayectoria del director. O esas menciones a sus películas, pasadas o presentes.

Conviene desconfiar de los grandes nombres en la Sección Oficial y entregarse a las tramas de apariencia banal y directores ignotos. Por ejemplo, en el cuadernillo de hace quince años se podía leer: «Basada en un hecho real que conmocionó Corea en 1986, cuando tuvieron lugar una serie de asesinatos cometidos por un asesino en serie». En principio, podría ser un telefilm dominical de Antena 3, pero corresponde a la magnífica 'Memories of Murder'. Otro: «Fin, el enano enamorado de los trenes, y Olivia, la pintora que ha perdido un hijo». En principio, parece un episodio friki de 'Verano azul'. Y continúa: «Pero la soledad es imposible cuando al lado de la vieja estación donde vives un cubano divertido y extrovertido no para hasta conseguir crear una especie de nueva familia». Desconcertante. Pertenece a la soberbia 'The Station Agent', protagonizada por el ahora famoso Peter Dinklage y dirigida por el entonces debutante Tom McCarthy, que el año pasado subió la apuesta con 'Tres anuncios en las afueras'. Por el contrario, aquel año compitieron títulos como 'Suite Habana' -«un retrato colectivo de una ciudad y su gente»-, 'Noviembre' -«una historia centrada en un provocativo grupo de teatro callejero»- o 'Schusssangst' -«un joven pacífico que cumple servicios sociales para evitar la mili se ve arrastrado de una forma inexorable hacia una venganza»-, esta última ganadora a la postre de la Concha de Oro, en uno de esos históricos raptos de humor con los que periódicamente los jurados obsequian al festival. De las otras dos, apenas retengo nada, excepto el deseo de no volver a verlas y el mazazo que la segunda supuso para la carrera de Achero Mañas como director de largos.

Vayamos con el cuadernillo de este año. «Ruth trabaja en un laboratorio de investigación a pesar de ser miembro de una familia cristiana conservadora». Dicho así, 'The Innocent' parecía inofensiva y, sin embargo, se ha revelado terrible. «Manuel, un influyente vicesecretario autonómico, se ve implicado en una trama de corrupción». Podría pasar por un especial de Ferreras. Más. «Con el telón de fondo de las rebajas de invierno en unos grandes almacenes, un relato que sigue los pasos de un vestido maldito». Quién iba a pesar que 'In Fabric' escondía una bomba de relojería. O incluso «Marianne abandona a Abel por Paul, su mejor amigo y padre del hijo que espera». ¿Qué hace 'L'homme fidéle' en la Sección Oficial?

Cuando leo las sinopsis, en mi mente cada una de las películas que se presentan es mucho mejor o mucho peor de lo que luego realmente resultan ser. Pero bueno, eso me pasa también con las columnas que escribo. Ésta, en concreto, la había soñado sublime y en fin...