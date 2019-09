Kristen Stewart adelanta el Festival de Cine en San Sebastián La llegada de Stewart y Bárbara Lennie a San Sebastián. / Foto: Usoz | Vídeo: Ainhoa Múgica La actriz ha llegado por la puerta trasera del María Cristina pero se ha acercado a saludar brevemente a los fans INÉS RODRÍGUEZ Jueves, 19 septiembre 2019, 20:08

Kristen Stewart ya está en San Sebastián. La actriz ha llegado a la capital guipuzcoana minutos antes de las siete y media de la tarde y ha entrado en el María Cristina por la puerta trasera. Aún así la estadounidense ha salido a la puerta principal para saludar brevemente a los fans agolpados desde primera hora de la tarde. Sin aparente prisa Stewart se ha dirigido junto con el director del Festival de Cine, José Luis Rebordinos, a una de las esquinas para posar ante las cámaras de los medios de comunicación.

Como acostumbra, la actriz se ha acercado a la valla para fotografiarse con sus seguidores que llevaban esperándola desde las «cinco de la tarde. Cansa, pero merece la pena», comentaba una de las jóvenes. Quien también ha vociferado como una adolescente ha sido Miguel Ángel, de 54 años y un asiduo al Zinemaldia. «Me gusta gritar como un loco» cuando llega un actor, bromeaba después de que Stewart entrara al hotel. «Siempre los ves en la televisión o en el cine y verlos de cerca es otra cosa», ha reconocido. Gente de mediana edad pero también adoslescentes como Iratxe y Nagore, dos seguidoras de la actriz desde que ésta protagonizara la saga 'Crepúsculo', que se han sentido afortunadas. La espera para ver a la protagonista llegar ha merecido la pena y el retraso ha pasado a un segundo plano cuando han conseguido sacarse un selfie con la actriz y la firma de Stewart en un póster.

Nagore e Iratxe muestran la firma que les ha regalado la actriz / A.MÚGICA

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián arranca este viernes, por lo que las estrellas que aportarán glamour a la alfombra roja en la jornada inaugural empiezan a ocupar las habitaciones del María Cristina. Sin duda una de las protagonistas no ya del primer día de Zinemaldia, sino de esta 67 edición que está a punto de arrancar, será Stewart. Conocida por el gran público por su papel en 'Crepúsculo', la californiana ha sabido modular una interesante carrera que conjuga títulos comerciales con producciones independientes. Quizá por su enorme carisma, quizá porque no se deja ver en redes sociales, proliferan sus club de fans en todos los países y cada vez que pasa por el Festival de Cannes los fervores se disparan. En Donostia se la podrá ver de nuevo este viernes, primero en las inmediaciones del Kursaal (antes de comparecer en rueda de prensa a las once de la mañana) y después de tiros largos en el pase de 'Seberg', la película que protagoniza y que inaugurará el ciclo Perlak en el Victoria Eugenia (16.30 horas).

Barbara Lennie, Pablo Cruz y Neil Jordan a su llegada a San Sebastián. / Usoz

Sam Neill, a las 20.40 h.

Que no se relajen los fans apostados frente al María Cristina, porque el de Kristen Stewart no es el único autógrafo que se codicia hoy. Se espera que a las 20.40 horas pise suelo donostiarra Sam Neill. Quizá su nombre no esté en la mente de todos, pero su rostro resulta más que reconocible gracias a una filmografía tan extenso como sólida. En su currículum aparecen títulos como 'Parque jurásico', 'En la boca del miedo', 'Plenty', 'Calma total', 'El hombre que susurraba a los caballos' o 'El piano'. Sam Neill viene al Zinemaldia para la inauguración de la Sección Oficial con 'Blackbird', la película dirigida por Roger Michell.

Ya están aquí

La lluvia fina de estrellas que ha comenzado a caer hoy sobre San Sebastián incluye además otros nombres. Ya está aquí Cayetana Guillén Cuervo, encargada de presentar mañana la gala inaugural junto a la actriz donostiarra Loreto Mauleón. Ella ha sido la más madrugadora: sobre las doce de la mañana ha llegado a la ciudad haciendo gala de su habitual simpatía.

Minutos antes de que Stewart llegara a la capital guipuzcoana Bárbara Lennie se dejaba ver por las inmediaciones del hotel.