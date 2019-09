Kristen Stewart y Tim Roth, entre las estrella confirmadas para el 67 Zinemaldia Javier Bardem, Penélope Cruz, Mario Casas, Donald Sutherland, Emma Suárez, Joel Bosqued, Laetitia Casta y Ricardo Darín también pisarán, entre otros, la alfombra roja donostiarra INÉS RODRÍGUEZ Viernes, 6 septiembre 2019, 12:31

Kristen Stewart y Tim Roth estarán en el 67 Zinemaldia. No serán los únicos rostros conocidos: Javier Bardem, Laetitia Casta, Gael García Bernal, Bárbara Lennie o Sam Neill, entre otros, pisarán la alfombra roja de la capital guipuzcoana entre el 20 y el 28 de septiembre, además de, por supuesto, los tres flamantes premios Donostia de este año: Penélope Cruz, Donald Sutherland y Costa-Gavras.

El director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, y la responsable de Comunicación delcertamen, Ruth Pérez de Anucita, han revelado esta mañana en la rueda de prensa celebrada en el Hotel María Cristina la configuración de los jurados y la lista de actores, actrices y directores que, de momento, han confirmado que estarán en la 67 edición. Así, se sabe ya que será el director y guionista irlandés Neil Jordan quien presida el Jurado Oficial, que además integran las actrices Bárbara Lennie y Mercedes Morán, los productores Pablo Cruz y Katriel Schori y la directora de fotografía Lisabi Fridell.

Rebordinos y Pérez de Anucita durante la presentación / J.M.LÓPEZ

Precisamente algunas de las películas de la Sección Oficial atraerán a San Sebastián todo el 'glamour' del cine español, al que pondrán rostro ante los flashes Antonio de la Torre, Belén Cuesta, Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga ('La trinchera infinita'); Greta Fernández, Eduard Fernández, Àlex Monner y el niño Tomás Martín, con la directora Belén Funes y el guionista Marçal Cebrián ('La hija de un ladrón'); de nuevo Eduard Fernández, Karra Elejalde, Patricia López Arnaiz, Nathalie Poza, Santi Prego, Carlos Serrano Clark y Alejandro Amenábar ('Mientras dure la guerra'); y Daniel Sánchez Arévalo, Biel Montoro y Nacho Sánchez ('Diecisiete'). Todos estarán en Donostia para defender sus películas.

Rostros conocidos se dejará ver también en New Directors: Laia Marull y Joel Bosqued acompañarán a las debutantes Lucía Alemany y Carmen Arrufat, directora y protagonista, respectivamente, de 'La inocencia'. En el Velódromo, Leticia Dolera, Aixa Villagrán, Celia Freijeiro y Manuel Burque presentarán la serie 'Vida perfecta'. Antonio Resines, Ana Pérez-Lorente, Enrique Cerezo, Fernando Trueba, Cristina Huete, Fernando Colomo, Ana Belén, Fernando Mendez Leite, Verónica Forqué y Loles León asistirán, por su parte, al estreno de 'Historias de nuestro cine' en Made in Spain, sección en la que estarán además David Trueba (con 'Si me borrara el viento lo que yo canto'); Itsaso Arana (con 'La virgen de agosto'), Nacho Vidal (con 'Me llamo Violeta'), Carlos Marqués-Marcet junto a David Verdaguer y María Rodríguez Soto, (con 'Los días que vendrán'), y Aina Clotet (con 'La filla d'algú').

Por su parte, Paco Cabezas, Natalia de Molina, Carlos Bardem, Mario Casas, Ruth Díaz, Mona Martínez y Vicente Romero presentarán 'Adiós' en la Gala de RTVE y Emma Suárez, junto al resto del equipo, 'Una ventana al mar en la Gala EITB'.

Dos películas más

En cuanto a la programación, el Festival de Cine de San Sebastián ha anunciado dos películas que se unen a la lista de las casi doscientas que integrarán la programación oficial del Zinemaldia. 'Seberg', el filme de Benedict Andrews sobre la actriz estadounidense, interpretada por Kristen Stewart, inaugurará Perlak tras su paso por el Festival de Venecia. Y el cortometraje 'Nimic', del director griego Yorgos Lanthimos, formará parte de la sección Zabaltegi-Tabakalera, después de ser seleccionado en Locarno.