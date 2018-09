«Kapuscinski tomó partido en Angola y yo le aplaudo» El director Raúl de la Fuente, delante de la lona publicitaria de su película en la Parte Vieja donostiarra. / PEDRO MARTÍNEZ Raúl de la Fuente Director de 'Un día más con vida' ALBERTO MOYANO Sábado, 22 septiembre 2018, 08:40

Con todas las entradas vendidas para su pase de hoy en Perlas y fecha de estreno en salas comerciales el 26 de octubre, 'Un día más con vida', de la productora donostiarra Kanaki, relata la cobertura que el reportero polaco Ryszard Kapuscinski realizó en 1975 de la guerra de la independencia de Angola.

- Siempre manifestó su deseo de estrenar en el Zinemaldia. ¿Qué salió bien para que finalmente la película fuera a Cannes?

- Sinceramente, creo que fue su director, Thierry Frémaux, y nos dio mucha pena que aquella decisión matara la posibilidad de venir aquí en Sección Oficial. Hablamos con Rebordinos y nos dijo: «Adelante». En la presentación, Frémaux dijo: «Nos seréis las mismas personas tras ver esta película».

- ¿Y se cumple esta profecía?

- Bueno, eso tiene que decirlo el público. Hasta ahora sólo hemos recibido reacciones muy positivas, incluso de sus protagonistas reales: Artur Queiroz, Luis Alberto y la viuda de Kapuscinski, así como del público y la crítica. No sé si te cambia la vida, pero es una película que merece la pena ver porque es una apuesta diferente.

- Y arriesgada: el peso de la trama va en animación, mientras que los testimonios y las imágenes de la Angola actual son puro documental.

- Como decía Kapuscinski, «el sentido de la vida es cruzar fronteras», no sólo físicas, sino como en nuestro caso, creativas. Y queríamos hacer algo nuevo y contestar a Kapuscinski cuando se pregunta qué habrá sido de Artur, qué habrá sido de Farrusco. Pues bueno, Ricardo o Ryszard: «Aquí lo tienes». Cuarenta años después, Artur se considera el mayor perdedor de esta guerra, Luis Alberto considera que lo que hizo tiene un valor y Angola sigue bastante fastidiada.

- ¿Cómo afrontó esta historia, como director del filme?

- Kapuscinski decía que tenía un miedo atroz a aburrir al lector. Yo tengo un miedo terrible a aburrir al espectador. Nuestra función es ofrecer lo mejor para que la gente vaya a la sala, se olvide de todo durante hora y media y disfrute de una película que merece la pena, creo.

- El presupuesto de 'Un día más con vida', por encima de los siete millones de euros, será de los mayores de este Zinemaldia...

- Ha sido un infierno. Los problemas para que hayamos tardado tanto y haya sido tan tortuoso el camino han tenido que ver con la financiación. Queríamos crear algo especial, con una imagen muy potente y única. Aunque es un presupuesto que, si lo comparas con otras películas de animación de este nivel, es bastante bajo.

- ¿Qué supone Angola para Kapuscinski?

- Fue el cronista de la descolonización de África y como tal, no podía perderse una de las últimas, que era Angola. Quiso ser testigo del nacimiento del Tercer Mundo y lo fue. Quería ver la Historia en estado naciente y lo hizo. Y ahí vemos a un reportero que en esa guerra se convierte en activista porque toma partido, pero que de ahí regresa convertido en escritor. Pasa de reportero a activista y de ahí, a escritor.

- ¿Ha idealizado en el filme la figura de Kapuscinski?

- Sí y no. ¿Un héroe? Quizás mi primer acercamiento a su figura podía tener algo de eso, pero el encuentro con Polonia de manera extraña supuso lo contrario: la parte polaca de la película era la que más cuestionaba a Kapuscinski y trataba de ver sus sombras. La fusión de Damian (Nenow) conmigo consiguió obtener un personaje no tan idealizado. Se le confronta a un conflicto muy claro en el cual es interpelado por sus alumnos: «Tu presencia en la guerra hace cambiar las cosas, ¿no te sientes culpable?». Los polacos forzaron ese conflicto de Kapuscinskicomo culpable de algo que quizás no estaba del todo bien. Esa lucha creativa ha conseguido que el personaje salga poco idealizado.

- En esa guerra, Kapuscinski se enfrenta a un dilema moral y profesional, y toma una opción... ¿cuestionable?

- Yo coincido con Kapuscinski. Creo que lo que hizo es que lo hubiera hecho yo si hubiera vivido hace cuarenta años. Hay momentos en los que tienes que tomar partido, él lo hizo y yo le aplaudo.

- Pero vendió su alma al diablo.

- Sí, pero no le fue mal.

El control del mundo

- Aquel combate en 1975, en plena 'guerra fría', ¿fue la última esperanza de transformación social para África?

- Sí, estamos contando en 86 minutos una lucha, una esperanza, una ilusión y el nacimiento de una nación. Esa llama se apagó, el sueño se acabó y el presente de Angola es bien duro.

- Y el final de una época, que no sé si ahora se repite...

- Claramente. Lo estamos viendo ahora en Siria, con Estados Unidos y Rusia luchando por el control de materias primas. Antes, petróleo y diamantes, ahora, gas. Es el control del mundo, la historia se repite y no hemos mejorado.

- El Tercer Mundo, ¿se ha quedado para campo de batalla entre las grandes potencias?

- Pienso que eso va a a cambiar, pero por ahora, África va perdiendo. Sigue colonizada por dos potencias, más China. Viajo mucho allá, estoy mucho tiempo haciendo documentales con 'los olvidados', que decía Kapuscinski, y por ahora vamos perdiendo, pero llegará un momento en que todo el continente se levante. Kapuscinski lo dijo hace 40 años y ahora ya sabemos lo que está pasando, que vienen en chalupa.

- Angola sigue devastada. ¿Valió la pena tanto sacrificio en la guerra?

- Estamos contando el nacimiento del sueño de una sociedad igualitaria. Artur Queiroz cuenta en la película que eso no sucedió, Farrusco también lo sabe y yo lo sé. Es un desencanto y el plano del barco 'Karl Marx' es una metáfora de lo sucedido. Evidentemente, el sueño no triunfó.