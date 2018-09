Juliette Binoche (Actriz): «Elegir un personaje ya es un acto político»

En la presente edición, Juliette Binoche (París, 1964) visita Donostia con dos películas a concurso. Hoy presentará 'High Life', el último trabajo de su compatriota Claire Denis, y ayer defendió en solitario 'Vision', de la japonesa Naomi Kawase, que no pudo viajar al Zinemaldia por problemas de salud. La naturaleza cobra una importancia esencial en este filme en el que la actriz gala encarna a una periodista que vuelve a Japón en busca de la Visión, una planta de propiedades curativas y, al mismo tiempo, debe enfrentarse al recuerdo de un doloroso pasado.

- Tras rodar con Kawase, en octubre actuará a las órdenes del también japonés Hirokazu Kore-eda. ¿Qué supone para usted trabajar con directores de otras culturas?

- Me encanta, siempre ha sido un placer inmenso para mí rodar con realizadores del otro lado del planeta porque soy muy curiosa y me permite descubrir mundos diferentes. Con Kore-eda me crucé por primera vez hace 14 años en París y de él me gustó su mirada: alguna vez ha dicho que él no dirige a los actores, sino que los observa, y me gusta esa idea. No se erige en un pedestal para dar órdenes sino que observa a los intérpretes y captura con su cámara la humanidad interior de cada uno. Estoy encantada de trabajar con él porque es alguien que quiere atrapar la vida para, después, compartirla con el público e intentar hacernos avanzar un poco a todos. Y no creo que ello tenga que ver con que sea japonés, porque lo que nos une a unos y a otros no son las culturas ni las tradiciones, sino la sensibilidad.

- Las escenas de amor y cortejo en la película son más sutiles. ¿Los orientales abordan esas secuencias de modo menos violento que en Occidente?

- Bueno, no sé cómo haces tú el amor... (Risas) Ahora en serio, ninguno de los dos protagonistas se siente feliz: ella tiene un pasado que la perturba y se siente culpable, mientras que él está preocupado por la naturaleza. Mi personaje aguarda expectante la luz de esa planta, Visión, porque su intuición le dice que llegará pronto... Ambos viven esa situación y si me preguntas acerca de la intimidad, creo que ésta se vive igual en Oriente que en Occidente: no hay tantas diferencias. Quizá es un poco distinto el modo en que un hombre se aproxima a una mujer, pero en la intimidad es lo mismo. Bueno, yo no puedo decirlo porque nunca he vivido con un japonés. (Risas) Pero al fin y al cabo, estamos hablando de un hombre y una mujer: hay tacto, se tocan, hablan... Y en esa escena de la película yo lo único que veo es un cuerpo caliente.

- Sus dos películas de la Sección Oficial están dirigidas por mujeres, Naomi Kawase y Claire Denis. ¿Cada vez hay más personajes femeninos complejos porque las directoras y guionistas van ganando terreno?

- Sí, eso está muy bien, pero también haría falta que hubiese directores y directoras en lugares como África para que pudiésemos escuchar la voz de los más débiles: cualquier persona que permanece en el mundo necesita hacerse escuchar para, después, cambiar su situación y mejorar su vida.

- Los festivales cumplen un papel cada vez más activista y político: por ejemplo, Cannes mostró su apoyo al cineasta Jafar Panahi, perseguido por el régimen iraní; el Zinemaldia ha firmado la Carta de la Paridad... ¿Un actor debe utilizar su voz como altavoz frente a la injusticia?

- Desde el instante en que un actor elige hacer un determinado papel en una película, eso es ya un acto político y está enviando un mensaje. Pienso que debe existir una coherencia entre las películas que eliges y el modo en que vives tu vida: aquello que escoges implica estar mandando un mensaje político.

Dicotomía entre ser y tener

- Su personaje dice en el filme que tenemos una parte agresiva en el cerebro que ha evolucionado muy lentamente. Viendo cómo se desenvuelve Donald Trump en la presidencia de la primera potencia mundial y tomando en consideración problemas como la inmigración, la xenofobia o el aumento de las desigualdades, ¿cree que el mundo evoluciona demasiado despacio?

- Una de las imágenes que más me emociona de la película es la de esa mujer que, desde su experiencia, habla con un chico, todavía joven: se lo dice al oído, sin agresividad, como si fuera un secreto que le cuenta para que no se le olvide jamás. Estoy convencida de que todos tenemos dentro de nosotros una forma animal que nos lleva a querer conquistar cosas y a tener agresividad, y debemos tomar conciencia para que eso cambie. Es por ello que mi personaje se dirige a la parte femenina de ese chico, a la parte femenina que se supone que deben tener todos los hombres. Quizá esta película no sea perfecta, pero aborda cosas fundamentales como la llegada de esa luz de la que hablaba antes, o la necesidad de volver a conectar con la naturaleza, las sensaciones y las percepciones. Hoy en día existe una dicotomía entre el tener y el ser, y deberíamos priorizar el ser. Además, tenemos que hacerlo tan rápido como sea posible. La actitud que estamos teniendo hacia el papel de la mujer en la sociedad, deberíamos aplicarla también a la naturaleza y al medio ambiente: hay que dejar de ser pasivos y tener un papel activo.

- Ha dicho que 'Vision' tal vez no es perfecta. ¿Qué criterio utiliza para elegir sus papeles? ¿Le da igual la imperfección si la película tiene otras peculiaridades?

- Mira, cuando dije «sí» a Naomi Kawase aún no existía un guión. Acepté porque quería realizar un viaje con ella sin saber cuál era el destino. Como a ella le gusta verse inspirada por los actores con los que trabaja, hablamos por Skype e intercambiamos muchos mensajes por correo electrónico, pero cuando llegué a Japón todavía no había un guión definitivo. Con Claire Denis y 'High Life' fue igual: acepté sin tener el guión. Es como embarcarte en una aventura con alguien que admiras sin saber cuál es la finalidad del filme, porque para mí es más importante la naturaleza del proceso que el resultado. Como actriz me fijo en la búsqueda.

- En esta película, como en 'Herida' (1992) o 'Tres colores: azul' (1993), encarna a personajes que han padecido la pérdida de alguien querido... ¿Sufre especialmente en esos rodajes?

- Siempre necesito vías paralelas para trabajar mis personajes. En 'Azul', por ejemplo, me aferré a la experiencia de una amiga que perdió a su marido y a su hijo. Durante dos años estuvimos hablando mucho sobre el tema pero en el rodaje no puedo decir que me sintiera mal o que sufriera. Fui casi feliz con la experiencia porque hubo una conexión con esa pérdida y la sensación que produce. Un actor no sólo debe interpretar el guión de una película, sino generar una emoción: el guión es la parte visible del iceberg pero el intérprete debe llegar hasta el fondo. En 'Herida' se trataba de buscar un centro inamovible y la ruta paralela que busqué para interpretar a esa mujer fueron las células: aunque alguien te humille o te sientas humillada, todas las células tienen algo inamovible. Para interpretar es importante nutrir el alma, crear desde el interior y tener esas ayudas de vías paralelas.