Itoizen inguruko dokumentala, aurtengo Zinemira sailean
Zinemaldiak 'Itoiz, udako sesioak' dokumentalaren bi saio eskainiko ditu irailaren 25ean eta 25an Principe eta Trueba hiriko zinema aretoetan
E. A.
Igandea, 14 iraila 2025, 20:10
Donostiako Zinemaldiak 'Itoiz, udako sesioak' dokumentalaren bi saio eskainiko ditu Zinemira sailean bi egunez hiriko bi aretotan.
Iaz Bilboko Zinebi jaialditik igaro ostean, dokumentala aurtengo urtarrilean estreinatu zen zinema-aretoetan. Belaunaldien arteko arrakasta izan arren, eta JCren ikuspegi poetiko eta existentzialistaren ondorioz, taldeak uharte gisa funtzionatu zuen 80ko hamarkadako konpromiso politikoaren aurrean, trazu lodikoa, garai hartako adierazpen artistiko eta sozial oro (ia) menderatu zuena.
Juan Carlos Perezek taldearen obra –eta berea propioa– berrikusten du Larraitz Zuazo, Zuri Goikoetxea eta Ainhoa Andrakaren gidoi eta zuzendaritzapean egindako film dokumentalean. Zinema zuzendariek 1970eko hamarkadako hainbat grabazio berreskuratu zituzten, eta taldeari buruzko dokumentala sortu zuten, zuzeneko grabazioak eta argitaratu gabeko hainbat kantu abiapuntu hartuta.
Perezek bidaia katartikoa hasiko du taldearen muinera, hastapenak Mutrikuko rock progresiboko talde gisa birbiziz hirurogeita hamarreko hamarkadan, iraganarekin adiskidetzeko balioko diona.
Bi saio eskainiko ditu jaialdiak; irailaren 25ean,osteguna, Principe zineman, 22:00etan, eta irailaren 25an Trueban, 16:00etan. Lehenengoan, filmeko lantaldearen presentzia izango du filmak, eta bi saioek azpitituluak eskainiko dituzte gazteleraz eta elektronikoak ingelesez eta euskaraz.
Antzezleak ondokoak dira: Juan Carlos Pérez, José (Foisis) Garate, José Antonio (Antton) Fernández, Jimmy Arrabit, Jon Galarraga, Eritz Urkiri, Unai Fernández, Peio Bilbao
