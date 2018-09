Isaki Lacuesta gana con 'Entre dos aguas' su segunda Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián

Siete años después de ganar la Concha de Oro con 'Los pasos dobles' el director Isaki Lacuesta recibió anoche su segunda Concha de Oro, esta vez por 'Entre dos aguas', la película en la que se reencuentra con los dos hermanos gaditanos que ya protagonizaron otro de sus filmes más celebrados, 'La leyenda del tiempo'. En una edición en que las cuatro películas españolas han estado entre las mejor valoradas por la crítica y el público, de las dieciocho que competían en la Sección Oficial, el cine español volvió a triunfar en el Festival de Cine San Sebastián.

«Por unanimidad total el jurado otorga la Concha de Oro a una película que invita a experimentar de manera íntima y sumamente verosímil la vida del protagonista y que logra un compasivo retrato social», manifestó el presidente del jurado, Alexander Payne, al entregar el premio máximo del Zinemaldia al director Isaki Lacuesta, los productores Alex Lafuente e Isa Campo, y el actor Israel Gómez.

«Id viniendo mientras vamos hablando», dijo el director catalán con familia en Tolosa a todos los miembros del equipo de la película, que fueron llenando el escenario. «Es una película que hemos hecho en familia a lo largo de muchos años, y que empezó en 2004 cuando conocimos a Israel y Cheíto», explicó el director, que puso un mensaje de audio en su móvil que le había enviado el otro protagonista de la película, Cheíto: «Estoy muy feliz y me encantaría estar ahí, pero tengo mi trabajo, ¿vale? Muchas gracias a todo el mundo». Su hermano Israel en el escenario dio las gracias pero se emocionó y no pudo continuar hablando.

Entre dos aguas Isra y Cheíto son dos hermanos gitanos: Isra fue sentenciado a prisión por tráfico de drogas y Cheíto se alistó en la Infantería de la Marina. Cuando Isra sale de prisión y Cheíto vuelve de una larga misión, regresan a la isla de San Fernando. El reencuentro entre ambos hermanos trae consigo los recuerdos de la violenta muerte de su padre cuando apenas eran unos niños. Doce años han pasado desde La leyenda del tiempo, la película de Lacuesta cuando Isra y Cheíto eran adolescentes. Ahora Isra regresa a San Fernando para recuperar a su esposa e hijas. ¿Pero cómo logrará salir adelante en el lugar con la tasa de desempleo más alta de España? Su búsqueda de redención, su necesidad de ordenar sus vidas y reconciliarse entre sí une a Isra y Cheíto una vez más.

Edurne Ormazabal y Maribel Verdú presentaron en el Kursaal la gala de clausura de la 66 edición con un guion de Borja Cobeaga, Diego San José y Borja Echevarría, los autores de la chocante gala de inauguración, aunque esta vez no hubo humor y la entrega de premios fue de lo más ortodoxa, muy veloz excepto en algunos agradecimientos.

Reivindicaciones

La segunda película protagonista de la noche fue la argentina 'Rojo', que alcanzó la inusual cifra de tres premios en el palmarés donostiarra. El filme fue galardonado por su dirección, fotografía e interpretación masculina. Al recibir la Concha de Plata al mejor actor, Darío Grandinetti explicó que 'Rojo' «habla de un momento muy especial en Argentina, cuando se preparó lo que luego fue una tragedia. Es una síntesis para recuperar o refrescar memoria». El premio de fotografía, también por 'Rojo', fue para Pedro Sotero, aunque lo recogió el productor Federico Eibuszyc, que se lo dedicó a Lula Da Silva, «que se encuentra preso en Brasil. La justicia debe rectificar pronto este error», manifestó. Y el director del filme, Benjamin Naishtat, al recoger su premio denunció que «les dirán que el cine en Argentina va bien, pero hace unas semanas desapareció el ministerio de Cultura, integrado en Secretaría. La cultura dignifica, y la dignidad no se negocia», concluyó.

Darío Grandinetti recibe la Concha de Plata al mejor actor del miembro del jurado Nahuel Pérez Biscayar.

Agnes Johansen entregó la Concha de Plata a la mejor actriz a la noruega Pia Tjelta. «Me siento totalmente abrumada, gracias por mirar hacia Noruega, y a Tuva Novotny por haber escrito esta historia con tanta valentía y con una misión clara, la de salvar vidas, nada menos», dijo entre sollozos y dentro de un larguísimo agradecimiento.

La noruega Pia Tjelta, mejor actriz.

El presidente del jurado Alexander Payne también se encargó de presentar el Premio Especial del Jurado que fue a parar a la película filipina 'Alpha, the Right to Kill' de Brillante Mendoza, galardón que recogió el productor Carlo Valenzona.

El productor de 'Alpha, the right to kill', Carlo Valenzona, recoge el premio en nombre del director del largometraje, Brillante Mendoza.

Más contundentes reivindicaciones se produjeron cuando la componente del jurado oficial Rossy de Palma entregó el premio al mejor guion, que fue a parar exaequo a los autores de dos filmes: Paul Laverty por 'Yuli' y Louis Garrel y Jean-Claude Carrière por L'homme fidéle'. Laverty dedicó el premio especialmente a Carlos Acosta, el bailarín cuya vida se cuenta en 'Yuli' y que también coprotagoniza el filme. Y añadió: «Hace 58 años Estados Unidos impuso el bloqueo económico contra Cuba, que sigue siendo ilegal, y un castigo contra la población civil. Son unos matones, sinvergüenzas e hipócritas, tenemos que acabar con este bloqueo», añadió.

Garrel destacó el trabajo de Jean-Claude Carrière, con quien ha escrito el guion de 'L'homme fidele' y llamó la atención sobre el cineasta Oleg Sentsov, que «lleva en la cárcel cuatro años y que ha sido sentenciado a 24 años. Quiero compartir este premio con él».

'Un día más con vida', de Raúl de la Fuente y Damian Nenow, ganó el Premio del Público Ciudad de Donostia-San Sebastián. «Que un filme de animación para adultos creado en Euskadi reciba el premio del público nos hace una enorme ilusión», manifestó la productora Amaia Remírez. «Habéis contribuido a que las palabras de Kapuscinski sean conocidas por mucha más gente».

El director donostiarra Koldo Almandoz y la productora Marian Fernández recogieron el Premio Irizar del Cine Vasco por 'Oreina' de Koldo Almandoz.

Adrenalina de Hemsworth

Para cerrar la gala, el director Drew Goddard presentó la película de clausura 'Malos tiempos en El Royale' junto al actor Chris Hemsworth. «Hola qué tal estás, un café con leche por favor, te quiero, te amo. Hasta ahí llega mi español», dijo Hemsworth de entrada, antes de anunciar que «esta película os va a generar mucha adrenalina y emoción»