Isaki Lacuesta: «Ha sido una macedonia de lágrimas y risas» Isaki Lacuesta agradece los aplausos del público en la ceremonia de entrega de los premios. / FOTOS: J.M. LÓPEZ El catalán Isaki Lacuesta gana su segunda Concha de Oro por 'Entre dos aguas' y asegura que sus películas están «hechas desde el amor y el cariño» JUAN G. ANDRÉS Domingo, 30 septiembre 2018, 10:44

Siete años después de ganar la Concha de Oro por 'Los pasos dobles' (2011), Isaki Lacuesta reeditó la hazaña con 'Entre dos aguas'. Entonces la crítica no recibió positivamente la película vencedora y el director catalán llegó a mantener un tenso rifirrafe con algunos periodistas. Ayer, sin embargo, todo fueron buenas palabras y aplausos en la sala de prensa para el autor del filme que recupera a Isra y Cheíto, los personajes de 'La leyenda del tiempo' (2006).

«En el equipo ha habido una macedonia de lágrimas y risas, ha sido maravilloso, una especie de locura», dijo a los periodistas minutos después de recibir la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián. También confesó sentir «gran emoción» por el hecho de que un jurado internacional haya reconocido una historia tan local ambientada en Cádiz, pero opinó que «en Ohio, Australia, Girona o San Fernando no somos tan distintos».

Asimismo, no descartó volver a contar nuevas historias de los mismos personajes dentro de unos años. «Medio cerebro nos dice que nos encantaría pasar toda la vida filmando a Isra y Cheíto, pero la otra nos salir de ahí y hacer otras cosas», aseguró. Según apuntó, sus películas están «hechas desde el amor y el cariño», por lo que buscan trabajar con gente con la que tengan química: «Hace años me ofrecieron un trabajo sobre Manuel Fraga cuando aún vivía, y pensé claramente que ahí había una película, pero yo no quería pasar cinco años de mi vida pensando en Fraga, sino en cosas bonitas y gente como Isra y Cheíto».

Lacuesta desveló que uno de los momentos de su noche fue cuando Alexander Payne, el presidente del jurado, se le acercó entre bambalinas para comentarle que 'Entre dos aguas' es una obra maestra.

Con tres estatuillas, 'Rojo' fue la película que más reconocimiento obtuvo en el palmarés. Con su Concha de Plata al mejor director, el argentino Benjamín Naishtat consideró su largometraje una manera de «interesarse en la historia reciente» y «autoconocer el presente», y dio las gracias al festival por el «maravilloso, genuino y auténtico» lugar que ofrece al cine latinoamericano.

En el capítulo interpretativo, el actor Darío Grandinetti obtuvo la Concha de Plata por su papel en 'Rojo', y agradeció la felicitación que vía móvil le envió el actor Antonio de la Torre, que también optaba al galardón: «Los premios son un reconocimiento, un mimo que te alegra, pero igual que cuando no te lo dan no te crees el peor, cuando te lo dan tampoco eres mejor que nadie. Esto no es como una carrera».

La noruega Pia Tjelta se alzó con el premio a la mejor actriz por su trabajo en 'Blind Spot', de Tuva Novotny, a quien elogió por su «valentía». «Insistió muchísimo en contar la historia de manera auténtica y verdadera sin dramatizar, romantizar ni glorificar nada», sostuvo.

Paul Laverty, por 'Yuli', y el tándem Louis Garrel/Jean-Claude Carrière, por 'El hombre fiel', compartieron ex aequo el Premio al Mejor guión. El escritor escocés, colaborador habitual de Iciar Bollaín, recordó que los galardones son «un poco como la lotería» y reconoció el «esfuerzo» de todo el equipo porque «la belleza del cine es la colaboración».

Louis Garrel, por su parte, se acordó de su compañero coguionista, el veterano Jean-Claude Carrière, a quien tildó de «maestro» y «niño» al mismo tiempo: «Con pocas palabras es capaz de sugerir un montón de cosas, mientras que yo en tres páginas soy incapaz de contar nada».

En ausencia de Brillante Mendoza, director de 'Alpha, The Right To Kill', fue su productor, Carlo Valenzona, quien recogió un Premio Especial del Jurado que dedicó «a todo el pueblo de Filipinas».

Cine vasco

La productora Marian Fernández y el director Koldo Almandoz recogieron el Premio Irizar por 'Oreina', estrenada el viernes. Su autor confió en que el galardón sirva para que su filme «pueda llegar al mundo entero». Otra producción vasca, 'Un día más con vida', se alzó con el Premio del Público por una diferencia mínima con respecto al último filme de Nadine Labaki. «Ha sido una noche de muchos nervios, de infarto, casi de magia negra», bromeó el codirector Raúl de la Fuente.