Isaach de Bankolé: «La gente es libre sobre el papel, no en la realidad» Isaach de Bankolé, ayer en el hotel María Cristina, a su llegada a Donostia. / JOSÉ MARI LÓPEZ Actor de doblaje en 'Black is beltza' ALBERTO MOYANO Viernes, 28 septiembre 2018, 09:37

Diez años después de su primera visita al Zinemaldia de la mano de Jim Jarmusch para presentar 'The Limits of Control', el actor Isaach de Bankolé regresa al Festival para participar hoy en la presentación de la película de Fermin Muguruza 'Black is beltza', que clausurará Zinemira. Bankolé (Abidjan, Costa de Marfil, 1957) pone voz al coprotagonista de la cinta, un misterioso personaje perseguido por estar en posesión de valiosos documentos.

- ¿Qué hizo que aceptara participar en 'Black is beltza'?

- Cuando leí el guion vi que abordaba diferentes movimientos de liberación en distintos países del mundo. Me sorprendió que un guión escrito por alguien del País Vasco hablará de Patricio Lumumba en el Congo, Ben Bella en Argelia, los 'Black Panthers' en Estados Unidos y, por supuesto, el problema vasco. Me pareció muy interesante que no tratara de un solo país, sino que la historia recorriera diferentes partes del mundo. Aunque llevo veinte años en Nueva York, antes viví en París muchos años y sabía de la existencia del problema vasco.

«Si la gente no ve los problemas comunes, no hay 'poder para el pueblo' que valga»

«Hasta a Jim Jarmusch le financia Amazon, quieren hacerlo todo y eso no es correcto»

«Encuentro humillante que me vean en una pantalla sentado en el váter, prefiero el cine»

- ¿Y cuál era su visión del asunto?

- Como hay una parte del País Vasco que pertenece a Francia y tuve una novia de Biarritz, sabía que los vascos habían peleado por su cultura, por su idioma y por sus derechos.

- ¿Qué opina de eso que se conoce como 'apropiacionismo cultural'?

- A veces resulta más fácil hablar de los problemas ajenos. Para mí puede ser más sencillo tratar sobre los problemas de los judíos que sobre los de los negros. En ocasiones, hablar de tu propio problema -yo, yo, yo...- es egoísta. Puedes hablar de tu problema girando el punto de vista y poniendo el foco en otro tema. Eso encontré en la película de Fermin. Además, es un filme de animación, trabaja con música -algo que considero muy inteligente- y la voy a ver muy tranquilo porque no tengo la misma presión que cuando aparezco en pantalla.

- ¿Qué sucedió a finales de la década de los sesenta para que coincidieran tantos movimientos revolucionarios en distintas partes del mundo?

- En los sesenta, muchos países africanos consiguieron la independencia, algunos pelearon por ella, otros no y otros cayeron en otras formas de colonización. No mucha gente lo sabe, pero el 'Che' Guevara estuvo en Congo antes de su aventura en Bolivia. Los nuevos países intentaron hacer una Unión Africana.

- Pero también en el resto del mundo: Vietnam, Mayo del 68, Praga, México...

- Sucedió porque la gente quería ser libre.

- ¿Y hoy en día, no? Ya no se dan ese tipo de efervescencias populares...

- Ahora la gente es libre aparentemente, sobre el papel, pero no en la realidad. Si coges la justicia o la economía ves que es otra forma de colonialismo.

- ¿Clausuró aquella época la etapa de las grandes transformaciones sociales mediante revueltas populares?

- En ese momento, hubo mucha esperanza. Para nuestra generación, sí la clausuró. Tengo sesenta años, igual para los veinteañeros hay esperanza porque los que pertenecemos a lo que llaman el 'baby boom' hemos pasado de una época de esperanza a otra de excesivo materialismo. En los sesenta, el mundo estaba gobernado por dirigentes que tenían ideas sobre el ser humano y sobre su capacidad de cambiar el mundo. Hoy en día, ningún gobierno le puede decir nada a Microsoft, a Google, a Facebook o a Amazon porque son éstos los que dirigen el mundo y suponen mucho dinero. Si Amazon decide irse a Irlanda para pagar pocos impuestos, ningún gobierno puede hacer nada. Ya no hay ideologías, ahora es todo dinero.

- ¿Peligra la libertad de expresión? Va a presentar la película con un compañero de rodaje (Willy Toledo) imputado por un delito contra los sentimientos religiosos.

- Depende de cada lugar. En China, por ejemplo, puedes hablar de según qué cosas, pero si dices algo que el Gobierno no quiere oír te pueden mandar a la cárcel. Pasa en China, en África y en Estados Unidos.

- ¿Cree la libertad de expresión es igual en EE UU que en algunos países musulmanes, por ejemplo?

- Para mí es lo mismo. La percepción puede ser distinta. La libertad de expresión está en peligro en todo el mundo, sea en Occidente o en África. Puede que en los países occidentales no te encarcelen por delitos de opinión, pero tienen otras formas de llegar hasta ti, incluso por cosas que no has hecho, ni dicho.

- ¿Cómo?

- Pueden recurrir al escarnio público y aunque no seas culpable el daño ya está hecho. Occidente es el campeón de la desinformación: algo puede ser verdad o no, pero hasta que lo demuestras puedes perder el trabajo, la familia...

- ¿Cree en el eslogan del 'poder para el pueblo'?

- Lo creo, cuando la gente se mantiene en posiciones inteligentes. Cuando la gente no ve los problemas comunes, no hay 'poder para el pueblo' que valga. Por ejemplo, En España Cataluña votó por la independencia, pero el Gobierno español no lo ha respetado. Eso debería ir a un tribunal internacional para que España explique por qué no lo ha respetado. Años atrás en Palestina, Al Fatah y Hamas compitieron en unas elecciones y ganaron los segundos. No se respetó y eso no es correcto.

- Como sucedió en Argelia, con los integristas islámicos...

- Exacto. Queremos democracia cuando nos beneficia, no cuando nos perjudica. Si eres realmente demócrata debes respetar cuando el oponente gana, eso es realmente una democracia, no sólo cuando nos interesa. Lo que no puede ser es que cuando no nos gusta quién gana, digan que no vale y lo hagan además abiertamente.

- ¿Existe el cine independiente en Estados Unidos?

- Es difícil de decir porque la gente que tiene el dinero lo quiere hacer todo. Las actividades se concentran en pocas manos en el mundo en el que vivimos. Amazon, que empezó como un almacén, te pide un producto, lo vende por ti y se queda con un porcentaje. No hace nada, sólo de intermediario. Ahora es un megasupermercado enorme donde venden todo.

- También series...

- Sí. Hoy en día Jim Jarmusch está financiado por Amazon. En diez años, tendrán hoteles, compañías aéreas, quieren hacerlo todo... y eso no es correcto.

- ¿Encuentra mejores papeles en las series de TV que en el cine?

- Igual soy especial, pero cuando empecé en esta profesión hace treinta años, trabajaba en una empresa de vídeo. De las primeras que hubo en Francia. La gente venía a comprar vídeos para llevárselos en casa, mi objetivo era que la gente fuera a las salas de cine y pagara por verme. No me gusta que me vean en una pantalla pequeña mientras están sentados en el baño, lo encuentro insultante. De vez en cuando, hago televisión, pero prefiero el cine.