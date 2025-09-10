El donostiarra Koldo Almandoz creó hace cinco años el personaje de Nerea García, una ertzaina que se enfrenta a un siniestro caso en una localidad ... costera vasca. Después, el director se embarcó en otros proyectos como la serie 'Intimidad'. Ahora recupera a García en 'Zeru ahoak'. La presenta todavía más encerrada en sí misma y ha abandonado la policía autónoma... hasta que le llega un nuevo caso. Son cuatro capítulos, producidos por Txintxua Films y Garabi Films, que se estrenarán en la Sección Oficial, fuera de concurso, del Zinemaldia.

– ¿Por qué Nerea García, la protagonista de 'Hondar ahoak', debía tener continuidad en otra miniserie?

– La historia se quedó abierta. El personaje con la interpretación de Nagore Aranburu resulta muy atractivo, funcionaba muy bien. La idea que me rondaba era seguir el personaje de Nerea, pero esta vez fuera de la Ertzaintza. Que no fuera una investigadora en el lado de la ley sino que tuviera que hacerlo sin pistola. Eso te cierra muchas puertas, pero también te abre muchas posibilidades para trabajar. Empecé a perfilar la historia casi seguido de terminar 'Hondar ahoak'. Ya sabía por dónde quería que fuera la trama.

– 'Zeru ahoak' tiene un final abierto. ¿Habrá nueva entrega?

– Ideas tengo siempre, pero en esta profesión todo depende de la financiación. Habrá que ver si somos capaces de sacarla adelante, si se puede compaginar con otros proyectos. No hablo de continuidad porque no considero que son dos temporadas. Nerea es un personaje como Sherlock Holmes o James Bond, que puede aparecer en distintas historias y lugares. No me gusta lo de las temporadas episódicas. Ahora hemos recuperado un personaje cinco años después y si vuelve lo ubicaremos en la actualidad de ese momento.

– ¿La buena recepción de 'Hondar ahoak' les ha permitido tener más presupuesto?

– Hay más presupuesto y más ambición, pero los tiempos han cambiado. La primera se hizo en cuatro semanas y ésta en cinco. Entonces estábamos en pandemia y se rodó en Ondarroa. Ahora hay muchas más localizaciones. Hace cinco años un hotel costaba 60 euros y ahora 200. Está mal que yo lo diga, pero hemos optimizado muy bien los medios humildes con los que contábamos. Desde la escritura contemplamos ese aspecto para que resultara atractivo.

– Ha coescrito el guion con Harkaitz Cano.

– Sí. Nos compenetramos bien. Somos generosos con las ideas del otro. No imponemos ideas y somos capaces de sacrificar nuestras propuestas por la historia.

– ¿El thriller es un género en el que se siente cómodo?

– Soy un gran consumidor de novela negra y también como espectador. No soy un experto. Busco que el género me dé algo más. No huyo de los clichés, pero intento contar las cosas de otra manera, aportar algo más.

– ¿Y qué aporta en 'Zeru ahoak'?

– Me gustan las historias que están más basadas en el personaje que en la trama. Las historias muy rocambolescas, con muchas vueltas no me atraen tanto. Me parece que un buen thriller se sostiene con los personajes. Eso es lo que hemos intentado con Nerea. Hay tramas que el espectador local las reconoce, como por ejemplo lo que supone ser ertzaina, que no es ni policía ni guardia civil. Pero también puede funcionar fuera. Me sorprendió mucho que 'Hondar ahoak' se viera en Australia, en Taiwán o Latinoamérica. A mí me gustan muchos las series inglesas, por ejemplo 'Slow Horses' o las protagonizadas por Stephen Graham, da igual el género que sea. Me gusta que las tramas se vean interrumpidas por la cotidianidad y eso en las serie americanas no sucede. Además, las europeas tienen personajes más dubitativos, incluso saben que lo están haciendo mal, pero siguen adelante, muchas veces por lealtad. No hay tanta diferencia entre los buenos y los malos. Estéticamente también ha evolucionado, es más oscura, tiene más grano.

'Zeru ahoak', pensada para la televisión, se estrena en el cine, y nada menos que en la pantalla del Kursaal. Su director, Koldo Almandoz, no puede evitar su entusiasmo por la oportunidad que significa para la serie.

- ¿Qué supone estrenar en la Sección Oficial fuera de concurso?

- Para nosotros, en lugar de ir directamente a las plataformas de televisión, es una oportunidad para que el público la vea en pantalla grande porque esta rodada de manera cinematografía. Nos hace mucha ilusión. Que además sea en el Festival es un regalo con un bonito envoltorio. Es otra manera de vivirla. Todo es positivo. Me hace mucha ilusión por el equipo artístico y técnico. Soy consciente de que muchos se embarcaron por lealtad, porque ahora trabajo aquí hay mucho y este era un proyecto pequeño, y esto es una especie de recompensa. Es gente con la que empezamos y seguimos. Ahora con todos los incentivos fiscales han venido muchos y muy grandes, pero cuando desaparezcan nosotros seguiremos aquí

- ¿No es arriesgado hacer una serie en un momento de hiper producción y consumo veloz para, en muchos casos, olvidarlas a la misma velocidad?

- No me gustaría. Soy consciente de que se hace mucho más, con más facilidad y no se hace mejor. Ahora lo importante es esa cosa tan terrible que llaman contenido. Yo reivindico que bien, mal o regular intento hacer películas o series, no contenido. En general, es una desgracia que ya no se hable de las películas o las series porque pasan muy rápido. Es un signo de los tiempos. También es cierto que a mí las series me han enseñado mucho oficio la hora de rodar. Sacar adelante una película cuesta mucho tiempo, al margen del rodaje. A mí cada vez me gusta más el oficio que el 'cinelistisimo', y eso que yo vengo de ese mundo, de los 'tabakaleras', de donde es más importante hacer el dossier que la propia película.