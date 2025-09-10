Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El donostiarra Koldo Almandoz, expectante ante el estreno en el Kursaal. SARA SANTOS

Koldo Almandoz

Director de la miniserie 'Zeru ahoak'
«No huyo de los clichés del thriller, pero busco contar las cosas de otra manera»

El cineasta donostiarra presenta en la Sección Oficial del Zinemaldia, fuera de concurso, la miniserie protagonizada por Nagore Aranburu

Teresa Flaño

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00

El donostiarra Koldo Almandoz creó hace cinco años el personaje de Nerea García, una ertzaina que se enfrenta a un siniestro caso en una localidad ... costera vasca. Después, el director se embarcó en otros proyectos como la serie 'Intimidad'. Ahora recupera a García en 'Zeru ahoak'. La presenta todavía más encerrada en sí misma y ha abandonado la policía autónoma... hasta que le llega un nuevo caso. Son cuatro capítulos, producidos por Txintxua Films y Garabi Films, que se estrenarán en la Sección Oficial, fuera de concurso, del Zinemaldia.

