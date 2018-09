Godard, cadáver exquisito

Las exploraciones por Zabaltegi-Tabakalera nos dejan muchas preguntas y pocas respuestas. Grandes interrogantes como ¿cuántos episodios de una serie hay que ver para poder criticarla? ¿Es que Jean-Luc Godard pretende acabar con nuestros nervios?

El cine como prueba de resistencia

Sabíamos que nos ponían a prueba y llenamos el cine de Tabakalera canturreando por lo bajinis el 'Resistiré'. Fuimos a ver 'Le livre d'image', último artefacto experimental de Jean-Luc Godard, y descubrimos que el veterano no lo pone fácil. 85 minutos sin asideros. Fragmentos de películas o cuadros, sobredosis de imágenes, de guerras, trenes u otros, descontextualizadas, manipuladas, saturadas, abruptamente cortadas a negro, entre frases repetidas o interrumpidas y músicas también 'sampleadas' y pronto silenciadas. Si empiezas a relacionar imágenes y verles un sentido, Godard te las corta. Si una música amable está a punto de tranquilizarte, sabes que Godard la quitará rápido. En 'El libro de imágenes' no hay narración ni poesía ni contenidos comprensibles (entendimos cierta preferencia por los musulmanes frente a los cristianos y una llamada a la revolución y la esperanza, pero a saber). El 'DJ de 87 años' tiene todo el derecho del mundo a experimentar a sus anchas. Y el público, a elegir entre entusiasmarse con su radicalidad, hacer como que le sigue el rollo, aguantar con dolor de cabeza o escapar.

La experimentación llega a los subtítulos

Pese a cierto goteo de huidas, más del 90% del público de Tabakalera superó la prueba del algodón. Al salir no hubo reparto de carnets de cinéfilos resistentes pero sí profundas respiraciones. Y una duda que pocos se atrevían a plantear. Repetidamente, el sonido pasa a silencio, antes de volver con otro fragmento sonoro a los pocos segundos. Pero hubo un rato, como cinco minutos, en que la película permaneció muda, mientras seguían apareciendo subtítulos que parecían traducir frases que no oíamos. ¿Experimentación o problema de sonido en la proyección? Por no hablar de que durante toda la sesión los subtítulos parecían, todo se contagia, experimentales: solo traducían los textos en francés, no en otras lenguas, y de cada parrafada se saltaba algunos fragmentos, al parecer aleatoriamente, con plena coherencia.

Moco negro caído del cielo

Los críticos de cine tenemos claro que no es profesional criticar una película si no la has visto completa pero, ¿qué pasa con las series? ¿Hace falta ver la temporada completa o basta con… qué porcentaje de episodios? Confieso que sólo he visto uno de los cuatro capítulos de 'Coincoin et les Z'inhumains' pero como 'Explorando Zabaltegi' no es exactamente una crítica, dejemos el debate para otro día. La miniserie que vino a presentar Bruno Dumont con sus tres actores principales es una rareza que de repente te arranca la risa tonta. Segunda temporada de 'El pequeño Quinquin', tiene un ritmo antitelevisivo y un desmadrado humor del absurdo a la francesa. A todos sus personajes parece faltarles un hervor, ponen caras y hacen cosas absurdas (por ejemplo, el gendarme que conduce el coche policial haciendo acrobacias). En este contexto, no extraña que empiecen a caer manchas de moco negro del cielo y que sea una invasión extraterrestre que duplica a los humanos. Me pido un doble para que se vea la siguiente de Godard.