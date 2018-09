Los gigantes son simpáticos: la apoteosis de Thor 01:45 El australiano Chris Hemsworth pasó más de quince minutos con los fans a su llegada al hotel María Cristina. / ARIZMENDI El australiano Chris Hemsworth rivaliza con Bradley Cooper en cercanía con el público: los dos actores reinan en el fin de fiesta y desatan el entusiasmo entre una mutitud de aficionados MITXEL EZQUIAGA Domingo, 30 septiembre 2018, 10:42

Los dos son actores, los dos encabezaban las listas de guapos del 'star system' y los dos han demostrado en Donostia una poderosa empatía con el público. Bradley Cooper mantuvo ayer la calurosa actitud que había mostrado a su llegada a Donostia y se multiplicó para atender a los cientos de aficionados que le persiguieron en sus pasos por el Festival. Pero tuvo competencia: el australiano Chris Hemsworth, conocido por el público por sus papel de Thor, estuvo igual de cercano con los fans desde que puso el pie en el María Cristina, a media tarde de ayer.

Fue uno de los cierres más populares en la historia reciente del Zinemaldia. Cooper y Hemsworth venían a presentar sus respectivas películas, pero animaron el 'glamour' de la última jornada mientras en los corrillos más especializados se especulaba sobre el palmarés y se debatía sobre el fallo del jurado.

La agenda de Cooper fue intensa. Multitudinario photocall en el Kursaal, rueda de prensa, entrevistas en el María Cristina y, a media tarde, concurridísima alfombra roja hacia el Victoria Eugenia, donde presentó el filme que protagoniza y dirige, 'A Star Is Born', presentado por la radiante Vanessa Rodríguez. El intérprete de 'Resacón en Las Vegas' se empleó a fondo en cada movimiento. Al final se le notaba cansado, como si viniese de la farra de su trilogía de resacones. Justo antes de Donostia estuvo en el estreno de su filme en Londres (allí con Lady Gaga y se le acumula el trabajo. ¿Próxima parada los Oscar? «Ojalá, pero es soñar», dijo a los periodistas con cara inocente. También contó que se emocionó hasta la lágrima en la primera proyección pública de su filme.

Una estrella en el bidegorri

Este hombre aprovecha bien el tiempo. Antes de su paso por la alfombra roja se escapó a dar una vuelta en bici por la ciudad. Quizás le vio usted por el bidegorri y no se dio cuenta: iba con una camiseta bien sudada y cestillo en una clásica bici de paseo. «Me ha encantado San Sebastián», dicen que dijo antes de subir a la ducha y enfundarse en el traje y la corbata que lució para el pase en el Victoria Eugenia.

Chris, como Richard Gere

Cooper y Hemsworth se cruzaron en el María Cristina. El australiano llegó a media tarde desde Marruecos, donde estaba de vacaciones. El intérprete, nombrado por la revista 'People' hace un par de años como el hombre vivo más sexy, es un clásico en los papeles. Conocido por el cuché español como «el marido de Elsa Pataky», ahora es noticia por las protestas que registra en su país a cuenta del búnker en que ha convertido su casa, en un paraje natural. Pero todo eso parecía dar igual ayer a este hombre que bajó de su coche con las manos en los bolsillos y miraba a las fans que le gritaban con cara de no haber roto un plato.

Posó disciplinadamente ante las cámaras y luego se puso a firmar autógrafos y prestarse a los selfies con toda la calma del mundo. Dicen los cronometradores de estrellas que Hemsworth batió un récord: más de quince minutos con los cientos de fans arremolinados ante el hotel. Fue una llegada que recordó a la de Richard Gere, cuando vino a recoger su Premio Donostia y se ganó el cariño del público. Para Hemsworth el paisaje no es nuevo: en julio se alojó en Getaria y pasó días por Gipuzkoa en plena inmersión vasca. Ayer por la noche completó la jugada con otra intensa alfombra en el Kursaal y su presencia en el escenario para presentar 'Bad Times At The Royale', la película de clausura.

Dime dónde cenas hoy

Ayer era día de premios, pero no solo de los oficiales. Por la mañana los periodistas cinematográficos entregaron el premio Feroz a 'Quién te cantará', de Carlos Vermut. El actor Miguel Ángel Muñoz fue el encargado de realizar la entrega en presencia de María Guerra, periodista de la Ser y presidenta de la Asociación de Informadores de Cine de España. Vermut agradeció el premio. Aunque sonó en las quinielas como favorito, al final se conformó con el galardón de la Prensa. Lo mismo ocurrió con 'High Life', de Claire Denis, otra favorita que se fue de vacío en el palmarés oficial pero al menos tuvo el Fipresci de la Federación Internacional de Críticos.

La noche anterior el televisivo Jon Plazaola había recogido el premio Ramon Labayen que concede Ulialde Elkartea en el marco de una animada cena. Plazaola estaba acompañado de amigos, como los actores Ane Gabarain o Martxelo Rubio, la viuda de Labayen, Clotilde Andonaegui, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, y el alcalde de Donostia, Eneko Goia. Xabier Zabaleta, del Aratz, ofició en los fogones (ese mismo día había tenido en su casa a Willy Toledo y Fermin Muguruza) y Rafa Gorrotxategi obsequió al premiado con una tarta especial.

Así es el Zinemaldia. Uno puede ver a José Coronado en el 'almacén' del bar Antonio, a Almodóvar en el restaurante Rita de Ismael Iglesias en Duque de Mandas, a Jaime Azpilicueta tomar el aperitivo en Okendo o a Maribel Verdú posando en La Concha para escribir en Instagram: «Estar aquí es felicidad».