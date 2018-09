En principio, no cuadraba mucho que un realizador como el francés Jacques Audiard ('Un prophète', 'Dheepan'), hasta ahora situado en un cine más social o humanista, hubiera filmado un western. Cuando empieza 'The Sisters Brothers' y el primer tiroteo se ve de noche, a lo lejos, y solo con los fogonazos de los disparos en la oscuridad, temes que no haya hecho una del Oeste de verdad, pero sí, rápidamente entra en el conocido universo y hay cabalgadas, tiroteos bien filmados, forajidos, venganzas, saloones y... la fiebre del oro.

'The Sisters Brothers' es un western, y de los entretenidos aunque tenga más diálogos de lo habitual y aunque (o porque) tenga un tono diferente. Es un western con todas las consecuencias pero Audiard lo humaniza radicalmente. Lo hace en los pequeños detalles: ¿a que nunca habíamos visto a vaqueros que se cepillasen los dientes? Y lo hace en el fondo y las grandes líneas de esta adaptación de una novela de Patrick Dewitt.

'The Sisters Brothers' es una película de personajes, perfectamente trazados, con su complejidad y su interés. El corazoncito del espectador se lo queda el papel del hermano mayor (encarnado por el también productor John C. Reilly), protector de su hermano, cansado de la violencia, consciente, sensible pero rudo, especialmente adorable y inolvidable. También enganchan su imprevisible, alocado, bebedor y violento hermano (Joaquin Phoenix) y los dos peculiares idealistas a los que persiguen (Jake Gyllenhaal y Riz Ahmed).

Con estos cuatro seres, su improbable alianza, la fórmula para encontrar oro y unos giros inteligentes más, la película cabalga alegremente, despertando complicidades y revolcándose en un ligero toque burlón sin perder la emotividad. Un espectáculo entretenido y sensible que incluso lanza algunas preguntas sobre la humanidad.