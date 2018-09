El realizador rumano Constantin Popescu completa el jurado de la Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián 66 Festival de Cine de San Sebastián El director de 'Pororoca' sustituye a la productora italiana Francesca Cima, que no podrá venir al Zinemaldia EL DIARIO VASCO SAN SEBASTIÁN. Viernes, 14 septiembre 2018, 08:45

El realizador rumano Constantin Popescu completará el jurado de la Sección Oficial de la 66 edición del Festival de Cine de San Sebastián, que este año contará con únicamente seis miembros frente a los siete habituales. Popescu, que compitió el pasado año en el propio festival con 'Pororoca' sustituye a la productora italiana Francesca Cima, que no podrá venir a Donostia por motivos personales, según anunció ayer el certamen. Por ogtra parte, la programadora Juliette Duret cierra por su parte el jurado del Premio Zabaltegi-Tabakalera de esta 66 edición..

Presidido por Alexander Payne, el jurado oficial del Festival de Cine de San Sebastián está este año integrado además por los actores Nahuel Pérez Biscayart y Rossy de Palma, la productora Agnes Johansen y la directora de fotografía Bet Rourich. Popescu debutó con 'Portretul luptatorului la tinerete' ('Portrait of the Fighter as a Young Man'), Premio al Mejor Director en Bratislava. Su segundo filme, 'Principii de viata' ('Principles of Life', 2010), se proyectó en Zabaltegi - Nuevos Directores en San Sebastián. El pasado año, 'Pororoca' compitió en la Sección Oficial del Festival y su protagonista, Bogdan Dumitrache, recibió la Concha de Plata al Mejor Actor. Graduado en Lenguas Extranjeras en la Universidad de Bucarest, Popescu también ha dirigido series de televisión para el principal canal rumano y para HBO Romania: 'In Treatment' en 2012 y 'Shall We Kiss' en 2013.

Finalmente, el Zinemaldia indicó ayer que 'Para la guerra' de Francisco Marise (Argentina-España); 'El motoarrebatador' de Agustín Toscano (Argentina-Uruguay-Francia); 'Los silencios' de Beatriz Seigner (Brasil-Francia-Colombia); 'Marilyn' de Martín Rodríguez Redondo (Argentina-Chile); 'Teatro de Guerra' de Lola Arias (Argentina-España-Alemania), y 'Pájaros de verano' de Ciro Guerra y Cristina Gallego (Colombia-México-Dinamarca y Francia) optarán al Premio Cooperación Española, que cumple este año su cuarta edición.