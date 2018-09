«Una cosa es estar en el Festival y otra, estar en Zinemira»

Josu Martinez se siente satisfecho tras la selección de su película para Zinemira, aunque admite que «uno siempre quiere más». El realizador considera que aunque el Zinemaldia «está intentando dar forma con buena voluntad a todo esto del cine vasco», la visibilidad de los filmes de esta sección está lastrada «porque la prensa internacional no ve las películas». Por otra parte, «en la sección hay de todo. Una cosa es estar en el Festival, que siempre viene bien, y otra cosa es estar en Zinemira, que es como estar, pero no estar. Creo que están buscando fórmulas. Es verdad que con la última película que estuve me pareció que había pasado muy desapercibida, aunque también puede ser cosa del filme». Martinez destaca una circunstancia: «Se crea un premio al que acceden todas las películas vascas. La mía, con un presupuesto de 150.000 euros, está compitiendo con 'Dantza', que tendrá más de un millón. Y lo que suele pasar -en 2015 me pasó con 'Amama'- es que se lleva el Premio la de mayor presupuesto. No sé si sería mejor que seleccionaran menos películas, pero que luego apostaran bien por la ganadora, aunque no digo que ahora no lo hagan».