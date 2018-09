«Tras 16 horas de espera me voy muy contenta con mis 78 entradas del Festival de Cine de San Sebastián»

El Festival de Cine vendió más de 65.000 entradas en la ya tradicional jornada dominical. Una cifrá que supera en más de 5.000 localidades los datos del año pasado. Según datos aportados por el certamen, a las 20.00 horas la cifra provisioal era de 65.135 entradas vendidas. En la Sección Oficial 'El amor menos pensado', 'El Reino',' Dantza', y 'Yuli' fueron algunos de los títulos más demandados; 'Roma', 'A Star is Born' y 'First Man' en la de Perlas y 'Las Herederas' en Horizontes Latinos. Además, las entradas para la galas de inauguración clausura, y la entrega del Premio Donostia a Hirokazu Kore-eda se agotaron el la jornada de ayer.

Aunque la mayoría del público se decantó por adquirir sus localidades del Zinemaldia a través de internet, muchos optaron por acudir ayer al Kursaal. Las taquillas se abrieron a las nueve de la mañana, aunque media hora antes más de trescientas personas ya aguardaban impacientes en las dos filas organizadas. La primera, en las propias taquillas del Kursaal, donde se despachaban solo los abonos y menos de diez entradas por persona, y la otra frente a la puerta que da acceso al Zinemaldi Plaza, donde se dispusieron diez mesas para la compra directa, además de cuatro puntos de venta por internet. En este espacio, para que todo transcurriera en orden, la organización repartió números según el orden de llegada y facilitó un número de teléfono al que se podía llamar para informarse de cómo avanzaba la cola. La mayoría de la gente optó por marcharse y volver cuando su turno fuera inminente. El ritmo de venta en este punto fue lento -a las cuatro de la tarde se habían repartido 466 números y se estaba atendiendo al 191-, porque cada comprador llevaba una lista con muchas películas.

Fue el caso de la donostiarra Espe Vallés, la primera de la fila, que tras 45 minutos de compra adquirió 78 entradas para el Festival de Cine de San Sebastián, «muchas son para mí porque quiero ver cuatro películas al día, otras son para familiares y amigos». Llegó a la cola el sábado a las 17.00h, junto a Marijo, Inma y Jose Mari. Este grupo de amigos de Donostia y Astigarraga es fiel al Zinemaldia, aunque «somos cinéfilos durante todo el año», matizaba Marijo. «Yo cojo vacaciones para poder asistir al festival. Sólo aquí se puede ver cine por la mañana y sin palomitas». Sobre las películas elegidas, el grupo se decantó por las de la Sección Oficial, Perlas y Zabaltegi. «Es un festival sorpresa, muchas veces no sabes con qué te vas a encontrar», comentaba Inma. 'Petra', 'Roma', 'Blackkklansman' o 'Dantza' fueron algunos de los títulos por los que se decantaron.

Tras una espera de más de dieciséis horas -durante la noche se turnaron-, Espe no ocultaba su satisfacción por haber conseguido todas las entradas que quería. «Ha sido un puntazo que el festival haya decidido adelantar el día de venta del programa. Lo adquirimos el jueves y hemos tenido tiempo suficiente para estudiar y seleccionar los títulos». Sin embargo, Inma y Jose Mari no terminaron tan satisfechos tras su compra. «No entendemos cómo nos hemos quedado sin entradas para tres de las proyecciones que queríamos ver habiendo sido los primeros en llegar», se lamentaban.

Público madrugador

La respuesta la daba el propio Festival de Cine de San Sebastián a través de un tuit a las diez de la mañana, donde admitía el «altísimo número de peticiones» que se estaban procesando, e informaba que en los primeros 45 minutos se habían vendido 14.300 entradas. La organización también lamentaba «los tiempos de espera» que se estaban produciendo en la venta por internet.

Para evitar los posibles problemas informáticos, Maider es otra de las habituales en la cola para la adquisición de entradas. Esta joven donostiarra llegó a las 0.45 horas al Kursaal. Recostada en una hamaca, arropada con una manta y con una mochila-nevera bien provista de cervezas y palmeras de chocolate, pasó la noche estudiando el programa y seleccionando las 18 películas que va a ver. 'Blackkklansman' y 'Mirai' figuraban entre sus opciones.

«En el Zinemaldia voy a ver cuatro películas cada día. El resto de las entradas son para amigos y familiares» Espe Vallés, Donostia

«Este es un festival sorpresa. Muchas veces no sabes con qué te vas a encontrar» Inma Vallés, Donostia

«Otros años hemos comprado las entradas del Festival de Cine de San Sebastián por internet, pero sale más caro» Ibon Iturbe, Asteasu

«Sé que no es necesario madrugar tanto para conseguir el abono, pero me gusta este ambiente» Koro Lizaso Donostia

«Internet a veces se bloquea y me pongo muy nerviosa, por eso prefiero venir aquí» Cristina Varela, Donostia

Con cara de asombro entraban en el Zinemaldi Plaza pasadas las diez de la mañana Ibon y Beatriz. Ambos reconocían que era la primera vez que acudían a comprar las entradas , «otros años los hemos adquirido por internet pero sale más caro», -cada entrada tiene una comisión de 0,75 euros-. Una azafata les daba el número 333, y les explicaba cómo se organizaban los turnos para comprar las entradas. Tras un vistazo al espacio, decidían marcharse y probar suerte en casa a través de internet.

En el exterior, en las taquillas del Kursaal la gente aguardaba paciente. Koro fue la primera en llegar a las cinco de la mañana, dispuesta a conseguir su abono general. «Sé que no es necesario madrugar tanto pero vengo pronto todos los años porque me gusta mucho este ambiente», decía. En el caso de Cristina, llegó a las 07.30 horas y para las 10.15 ya se marchaba contenta con las nueve entradas que quería. «Internet a veces se bloquea y me pongo muy nerviosa. Prefiero venir aquí».