Droga contra la guerra o viceversa La fila de los mancos | Zinemaldia 'Rojo' retrata las vísperas del totalitarismo en Argentina y Brillante Mendoza, la del actual en Filipinas

1

Un juzgado francés no termina de ver claro hasta qué punto está en sus cabales la líder de Reagrupamiento Nacional (RN), antiguo Frente Nacional, Marine Le Pen, así que ha ordenado que se la someta a una evaluación psiquiátrica. El motivo, su desmedida afición a colgar en las redes sociales grabaciones de ejecuciones del Estado Islámico. Le Pen ya ha adelantado que no piensa pasar por semejante trance y casi mejor porque si el estudio se demostrara que está zumbada es probable que eso le diera el empujón necesario para ganar las elecciones. Desencantado de todo, una parte del electorado global se ha puesto gamberrete y como resultado ahí tenemos a Trump, Orbán, Salvini o el propio presidente filipino, Rodrigo Duterte.

2

Precisamente en Manila planta la acción de 'Alpha, The Right To Kill' Brillante Mendoza para contar la 'guerra contra las drogas' en la que se ha embarcado su país. Se resume rápido: los uniformados que se ocupan de ese combate en realidad lo alimentan, mientras proceden a la eliminación de sus rivales, es decir, los delincuentes nominales. Curioso concepto el de 'guerra contra las drogas', habría que felicitar a quien acuñó la feliz expresión, por cuanto su única incidencia a lo largo de las décadas ha sido sobre su precio final de venta, nunca sobre la magnitud de su oferta, sujeta como cualquier otro producto a las leyes de la moda y, por lo tanto, de la oferta y la demanda. Por otra parte, no hay guerra sobria, como recuerda Lukasz Kamienski en su estudio sobre el tema. Los soldados de Napoleón descubrieron el hachís en la campaña de Egipto y el desembarco de Normandía se levantó sobre las anfetaminas. Brillante Mendoza indaga en la mugre.

3

Decía Guillermo Arriaga a su paso por el Zinemaldia como jurado de la Sección Oficial de hace unos años: «No creo que vengamos a un festival a ver qué películas nos entretienen más. A veces puedo ver una película sin la menor estructura narrativa, pero cuyo mundo me presenta algo y eso lo valoro». No es exactamente el caso, pero algo así sucede con 'Rojo', pútrido retrato de la sociedad argentina de provincias en la etapa previa al golpe de estado de 1976. La cinta de Benjamin Naishtat empieza muy fuerte y luego decae, pero como te pasas toda la proyección esperando que pase algo decisivo, la trama te lleva hasta el final.

4

Es posible que 'First Man' o la historia de cómo Neil Armstrong llegó a la Luna sea una buena película. La dejaría en correcta, demasiado larga en el caso de que el tema no te interese especialmente. Esto último sólo era una sensación que tuve ocasión de confirmar en el transcurso de la película. Sí debo confesar que para cuando despega el 'Apolo 11' ya estaba deseando que el filme hubiera tratado sobre el transbordador 'Challenger', de tal forma que su explosión inmediata me hubiera ahorrado otra media hora o así de metraje. Por fortuna, éstos volvieron.

5

Ha desaparecido el stand que la librería de la Fnac instalaba cada año en los últimos tiempos a la entrada del Kursaal con una interesante y variada selección de títulos. Quizás las nuevas hornadas de cinéfilos hayan abandonado el hábito de la lectura. Bien: que sepan que a la larga ésas cosas se notan.