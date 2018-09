Domingo de Zinemaldia en 7 claves Icíar Bollaín cuenta la vida del bailarín cubano Carlos Acosta, 'Yuli'. El cubano 'Yuli' baila sin vocación en la Sección Oficial mientras en Perlas lo hace 'Girl', una joven bailarina que nació con cuerpo de niño | MIKEL G. GURPEGUI Domingo, 23 septiembre 2018, 09:54

Día danzarín, de bailarines que danzan sobre su propio drama: 'Yuli', de Icíar Bollaín, 'Girl', Cámara de Oro en Cannes. Día de evocar la Guerra de las Malvinas, en 'Teatro de guerra' o la dictadura uruguaya, 'La noche de 12 años'.

'Alpha, The Right To Kill'. El filipino Brillante Mendoza, presencia asidua en los grandes festivales internacionales, compite por primera vez en San Sebastián con 'Alpha, The Right To Kill', una historia de corrupción en la policía antidroga de Manila. Caracterizado por su fuerza visual, libertad narrativa e interés por dramas sociales, dicen que Mendoza se acerca esta vez más que nunca al cine de género, al thriller. (Sección Oficial)

'Yuli'. Icíar Bollaín, que no optaba a la Concha de Oro desde la lejana 'Mataharis' (2007), regresa al Zinemaldia con la historia de 'Yuli', un peculiar bailarín cubano. «Lo primero y más obvio que me fascinó del personaje de Carlos es el hecho de que no quisiera bailar. Porque no es la historia de una vocación al uso, sino al contrario, es la de alguien que se convirtió en bailarín a su pesar, empujado por su padre», comenta la directora en el 'press-book'. Su pareja y ya habitual guionista, Paul Laverty, pone el libreto y la música, atención, Alberto Iglesias. (Sección Oficial)

'Un asunto de familia'. Ya tenemos aquí lo último del japonés más querido por el Festival donostiarra, Hirokazu Koreeda. La que recibió la Palma de Oro y acaso llegue a la fase final de los Oscar. La que muestra su habitual ligereza y sabiduría para de reflejar las relaciones familiares pero esta vez con una nota de desgarro. Se estrenará el 21 de diciembre, pero algunos no podemos esperar. (Proyecciones especiales Premio Donostia)

'Girl'. Las pugnas de una chica bailarina que nació con cuerpo de niño. 'Girl', dice su director, parte de «la necesidad de contar algo sobre la percepción del género, sobre feminidad y masculinidad. Pero más importante aún, sobre la lucha interna de una heroína arriesgando su integridad física por poder llegar a ser quien soñaba». El belga Lukas Dhont recibió la Cámara de Oro por esta pequeña pero potente obra. (Perlas)

'La noche de 12 años'. El aislamiento total, los cuerpos anquilosados, el tiempo muerto. Esta coproducción Uruguay-Argentina-España dirigida por Álvaro Brechner ('Kaplan') es dura. Recuerda los doce eternos años que la dictadura militar uruguaya mantuvo encerrados en diminutas celdas a un grupo de tupamaros, entre ellos Pepe Mújica. En Venecia despertó lágrimas y ovaciones. (Horizontes Latinos)

'Teatro de guerra'. La argentina Lola Arias revisita la Guerra de las Malvinas reuniendo a tres ex combatientes británicos y otros tres argentinos para recordar, enfrentar, explicar y reconstruir sus vivencias en aquella guerra que les marcó. La película documental forma parte de un proyecto más amplio, que incluye una representación teatral a cargo de los antiguos enemigos, lo que la convierte también en un ensayo sobre cómo representar la guerra. (Zabaltegi-Tabakalera)

'An Elephant Sitting Still'. Cine grande, por su duración, casi cuatro horas, y por su ambición, reflejar la China actual a través de cuatro personas que quieren escapar de su ciudad y cuyo destino cambia en una larga noche. También es especial por el hecho de que su autor, el debutante Hu Bo, decidiera suicidarse tras terminar el primer montaje de la película y se muriera sin escuchar los aplausos en los festivales de Berlín (donde obtuvo una Mención Especial del Jurado) y Hong-Kong (premio del Público). (Zabaltegi-Tabakalera).