¿Quién como dios?

La película

Me gusta cómo usa la pantalla cuadrada este joven realizador japonés que a los 13 años ya había filmado su primer video musical . Y lo tituló, entre admiraciones, 'Graduation party!!!'. Me gustan los dos quiebros de guión, uno fastuosamente cómico y otro fatídicamente demoledor que nos dejan bien claro que este cineasta todo terreno y 4x4 (escribe, filma, monta y en complicidad de un amigo, un buen amigo, Koshi Kishita, se hace cargo de la banda sonora) tiene meridianamente claro no solo lo que quiere contar sino cómo quiere hacerlo. A los dos retruécanos de libreto añadamos un último y fabuloso golpe antes del minuto 72 que en alguna proyección ha sido celebrado como se merece por unos espectadores que captan al segundo y medio de proyección que esta película es rematadamente estrambótica y rematadamente sutil. Porque amén de esos tres puntos clave, acumula unos cuantos más tal que la gallina blanquísima sobre la nieve blanquísima o la figurilla de la que nada diremos sobre el patito de plástico de la bañera. O las conversaciones con la abuela. O esa taza de chocolate caliente la mañana de Navidad. O la furgoneta y el balón. O la lluvia de estrellas. O la primerísima imagen del abuelo. O la estampita que el profesor de la escuela católica le regala al nuevo alumno. Sí, escuela católica en Japón. Recuerden a San Francisco Javier y el 'Silencio' de Scorsese.

Me gusta, sí, la pantalla cuadrada que delimita esta reflexión sobre los dioses y los niños, la amistad, la muerte, la fe y todo lo demás. Lo mucho demás. Me gusta lo bien y largo que sostiene los planos el director. Y lo bien y lo mucho que aguantan esos planos tan largos sus protagonistas. Me gusta que las escenas no se rompan de pronto sino que fluyan serenamente. Me gusta esta diablura semi religiosa con tocadiscos, muerte, rezo e incienso.