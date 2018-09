Dilemas de una actriz ante la Lady Ana de Shakespeare David Rodríguez Losada, director de 'Lady Off', en el Zinemaldia. / JOSE USOZ David Rodríguez Losada aborda en 'Lady Off' la dificultad de interpretar al personaje femenino de 'Ricardo III' como si se tratara de un documental | RICARDO ALDARONDO Sábado, 29 septiembre 2018, 10:23

El tramo final de Zinemira ha acogido una de las propuestas más singulares y experimentales del cine vasco, el segundo largometraje del irunés David Rodríguez Losada, 'Lady Off'. Hoy se proyectan las dos últimas sesiones (Antiguo Berri 6, 18.30 horas y Príncipe 9, 20.30) de esta película que se dedica a dinamitar las expectativas: ni es una representación del 'Ricardo III' de Shakespeare, aunque se basa en una de sus escenas; ni es teatro filmado, porque su herramienta principal es el montaje; ni propone una relectura del personaje de Lady Ana en tiempos de empoderamiento de la mujer. Aunque esta última cuestión sí esta en la génesis de un proyecto que «empezamos a idear en enero del año pasado. Hay gente que piensa que ha surgido a raíz del #MeToo, pero no, es anterior». Para terminar de romper prejuicios, poco tiene que ver en estilo y forma 'Lady Off' con la anterior película del director, 'La noche del ratón'.

'Lady Off' parte de una escena de 'Ricardo III' que a David R. L., como firma a menudo, le intrigaba particularmente, la primera del segundo acto: «Me extrañaba cómo varía el personaje de Lady Ana a partir de un giro en la escena, de pronto Lady Ana es otra, de una personalidad muy peleona y aguerrida pasa de repente a otra mucho más sumisa», explica el director. «Pero no me preocupaba tanto que el personaje diera ese giro tan brusco, como el problema de la actriz que tiene que interpretarlo, cómo hace para meterse en el personaje al comienzo y luego sufrir ese despojamiento, cómo creerse ese cambio de personalidad».

Abierto a interpretaciones

Antes de que nadie se rasgue las vestiduras, David aclara que «no quería enmendarle la plana a Shakespeare, ni establecer nada concreto sobre sus personajes femeninos. Para analizar cualquier obra hay que tener en cuenta su momento y su contexto, pero mi película no va de eso, sino de cómo una actriz se enfrenta a un personaje. Además es una película que no pretende transmitir un mensaje, al contrario, es muy ambigua para que cada uno busque su propia interpretación».

Lo importante era poner en situación a la actriz, Marta Fuenar. «Ya había interpretado esa obra en un escenario. Pero nosotros le hemos construido una ficción, porque nos interesaba experimentar qué pasa, cómo vive ella ese proceso y filmarlo de manera documental en multicámara», explica el cineasta. «Queríamos ver cómo el presente y el pasado de la actriz contamina la interpretación del personaje».

La preparación del personaje ocupa parte del metraje, pero «no nos interesaba tanto cómo trabaja la actriz el proceso de lectura en su casa como su situación doméstica, cómo discute con su compañera de piso, debido a la fricción que surge entre lo que se le está pidiendo hacer y todo lo que le condiciona a nivel personal».

El proceso de filmación fue de lo más peculiar: largas tomas de «hasta 40 minutos» en las que «le exigíamos mucho a la actriz. Si se llega a venir abajo, nos hubiéramos quedado sin película, porque a los actores les estábamos pidiendo que vivieran una situación, pero podía ocurrir que lo que experimentaran no fuera interesante».

Con esta manera de «documentar la ficción», David era consciente de que «íbamos a tener que construir la película en la sala de montaje, teníamos cuatro o cinco hilos temporales en paralelo y el guion había que hacerlo en el montaje. Y eso obligaba a un montaje muy picado, lo cual va en contra de lo que suele ser el cine sobre teatro, en el que el centro de todo es el actor. En este planteamiento, Ricardo III pasa casi a segundo plano: «Para Marta es casi más villano el director de la obra», apunta el cineasta.