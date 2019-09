Debate abierto con Quique Dacosta en el Zinemaldia sobre si la cocina de autor es arte Presentación del filme 'Cocinar belleza' / Usoz Diferentes perfiles y profesiones y un abanico de opiniones se abren en el filme 'Cocinar belleza' que se ha presentado en San Sebastián EFE Miércoles, 25 septiembre 2019, 19:24

'Cocinar belleza' no es un documental sobre gastronomía de vanguardia, de hecho no es una película sobre chefs. Solo el restaurador Quique Dacosta participa en este proyecto, que se plantea como un debate entre intelectuales a los que se plantea si la cocina de autor es arte.

Los publicistas Toni Segarra y Jorge Martínez son los creadores de este trabajo, dirigido por Sergio Piera, que se ha presentado este miércoles en la sección Culinary Cinema del 67 Festival de San Sebastián.

La escritora Rosa Regàs, el director teatral Lluís Pasqual, los pintores Luis Feito y Juan Genovés, el exdirector de la Tate Modern de Londres Vicent Todolí, el tenor Juan Diego Flórez, el filósofo Javier Gomá, la poeta Luisa Castro, el director artístico de museo Thyssen-Bornemisza, Guillermo Solana, y el torero Luis Francisco Esplá son algunos de los protagonistas.

Diferentes perfiles y profesiones y un abanico de opiniones se abren en este filme de 62 minutos, en el que no se ofrecen conclusiones, porque la idea no era esa, sino plantear el debate como tal, declara Martínez.

Cuentan con Quique Dacosta, chef con tres estrellas Michelin en su restaurante de Denia (Alicante), porque los creadores mantienen desde hace años una relación con él, pero participa como un miembro más de la discusión y no aparece tras los fogones.

«Actúa como uno más de los artistas. No queríamos que cocinara para no confundir la estética de los platos con la belleza del sabor, que es de lo que tratamos de hablar«, precisa Martínez.

Esa es una de las cuestiones a las que apunta Vicente Todolí en el documental, cuando asegura que «el problema con muchos cocineros es que se han quedado en la superficialidad, en la decoración del plato».

Dacosta no le quita la razón, aunque dice que no le gusta generalizar porque «detrás de mucho enredo estético» también puede haber una intención de comunicar, sobre todo en determinadas culturas. «Quién soy yo para pronunciarme, dice. Para este cocinero, según destaca, «lo importante es si hay un mensaje o no, si cala o no cala» lo que se ha elaborado.

Cree que, en cualquier caso, «si en algún momento la cocina se convierte en arte es en la creación del primer plato». «A partir de ahí todo se representa, es una réplica artesanal de un plato ya creado».

Denia, Alicante, Valencia, Madrid, Barcelona, Girona, Mallorca, Sevilla y Viena son algunas de las ciudades donde se ha rodado 'Cocinar belleza', con el que sus creadores, manifiesta Segarra, han tratado de «aportar algo» a la gastronomía que no se había tratado hasta ahora con este enfoque, un punto de vista intelectual.