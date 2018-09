El ciclo de la vida, contado a través de la danza Telmo Esnal, en el centro, junto a cinco de los bailarines que protagonizan la película musical 'Dantza'. / USOZ 66 Festival de Cine de San Sebastián Telmo Esnal presenta fuera de concurso 'Dantza', filme con el que se adentra en el simbolismo que se esconde detrás de los bailes vascos DANI SORIAZU Martes, 25 septiembre 2018, 09:40

Como su propio nombre evoca, 'Dantza' es una película sobre los bailes populares vascos. Pero ante todo es una cinta que se adentra en la simbología que se esconde detrás de ellos y que es para muchos desconocida. De hecho, descubrir los fundamentos de las euskal dantzak fue lo que llevó a Telmo Esnal a darle forma definitiva a este proyecto que durante mucho tiempo había rondado en su cabeza, según reconoció durante la rueda de prensa de presentación del filme que tuvo lugar ayer. Tras siete años de duro trabajo presenta esta arriesgada cinta dentro de la Sección Oficial del Zinemaldia fuera de concurso. «Yo estoy tranquilo, sé qué tipo de película he hecho y me siento muy bien con ella», aseguró.

Los más de cuarenta años de investigación del folclorista y coreógrafo Juan Antonio Urbeltz sobre los bailes vascos han servido de hoja de ruta al director zarauztarra -realizador de filmes como 'Urte berri on, amona' y 'Aupa Etxebeste', este último dirigido junto a Asier Altuna- para crear una historia sobre el ciclo de la vida a través de la música y el baile. Si bien reconoció que también se planteó la opción de convertirlo en un documental, finalmente optó por crear esta ficción.

'Dantza' Director: Telmo Esnal. Nacionalidad: España. Guion: Telmo Esnal. Intérpretes: Amaia Irigoyen, Gari Otamendi, Ainara Ranera, Joseba Astarbe, Josu Garate. Duración: 98 minutos.

Más de 250 bailarines de 15 compañías diferentes protagonizan una sucesión de escenas rodadas entre Euskadi y Navarra que muestran la evolución de un pueblo campesino, que bien podría ser el vasco, desde el origen de los tiempos hasta el presente, tocando temas como el trabajo de la tierra, la recolecta de la manzana, la celebración en torno a la sidra y el enamoramiento entre dos jóvenes.

Un hilo conductor que se refuerza gracias a la escenografía, el vestuario y las localizaciones que llevan la firma del artista Koldobika Jauregi. «Me importaban los fundamentos, no solo mostrar la danza, sino el mundo simbólico de Juan Antonio», señaló éste. Así, explicó que la película tiene un sentido evolutivo, «empieza en un entorno árido y va evolucionando cromáticamente, con vestuarios más coloridos» que, a su vez, permitiesen deslocalizar la acción y crear una sensación de atemporalidad para que se pueda asociar a cualquier lugar o región». En este sentido, destacó que «la idea era construir una imagen para mostrar el gran valor de las euskal dantzak y la relación que éstas tienen con otras danzas del mundo».

Urbeltz, por su parte, aseguró que «llevar al cine como lo han hecho las danzas tradicionales es de matrícula de honor. Yo estoy muy contento». Asimismo, se lamentó de que se desconocen muchas cosas sobre los bailes tradicionales vascos. Esnal subrayó también la labor «impresionante» que han hecho los bailarines, que no son profesionales y que han tenido que multiplicar las horas de ensayo para el rodaje y repetir escenas de la película.

Espaldarazo de la industria

Llevar a cabo esta película no fue nada sencillo, tal y como director y escenógrafo reconocieron. Asimismo, recordaron que desde el rodaje de la primera escena en Igartubeiti «pasaron unos años de desesperación para conseguir financiación».

Un camino que no habrían podido recorrer sin el apoyo de la productora Txintxua Films, cuya responsable, Marian Fernández, aseguró que no dudó en participar en el proyecto. «Había tanta pasión y era una propuesta tan diferente que me metí de cabeza a intentar levantarla, aunque no era fácil», apuntó. Asimismo, recordó que ganar el año pasado el Premio de la Industria Glocal In Progress fue un «golpe de autoestima» que además les permitió ayuda en la postproducción y la distribución. Se estrenará en cines de toda España el 21 de diciembre.