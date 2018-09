El espectáculo total de las danzas vascas 'Dantza', en Sección Oficial pero fuera de concurso. Tras siete años de preparación, se estrena por fin 'Dantza', de Telmo Esnal, con la colaboración de Urbeltz y Koldobika Jauregi MIKEL G. GURPEGUI San Sebastián Lunes, 24 septiembre 2018, 08:59

Este lunes festivalero tenemos cita con las danzas vascas, con la joven estrella Timothée Chalamet ('Beautiful Boy') con el surfista 'Gallo' y hasta con un querido ladrón de bicicletas.

'Beautiful Boy'. Felix Van Groeningen ('Alabama Monroe') adapta un libro de éxito en Estados Unidos acerca de la relación entre un padre y su hijo adicto a la metanfetamina. 'Beautiful Boy' es una película de sentimientos sobre el impacto que la droga tiene en una familia. Atención a los actores que hacen de hijo y padre, el chico de moda, Timothée Chalamet ('Call Me By Your Name') y el siempre eficaz Steve Carell. En Toronto ya les apuntaron en la lista de posibles oscarizables. (Sección Oficial)

'The Black Book'. ¿Recuerdan 'Misterios de Lisboa', aquel peculiar y largo folletín de Raoul Ruiz? Su viuda, la realizadora Valeria Sarmiento, parece regresar un poco a aquel universo con las peripecias en el siglo XVIII de «una singular pareja formada por un pequeño huérfano de orígenes misteriosos y su joven enfermera italiana, también de cuna incierta». (Sección Oficial)

'Dantza'. Un estreno muy esperado. Nada menos que siete años han tardado Telmo Esnal y su equipo en levantar una película que quiere conseguir que abramos la boca ante la belleza de las danzas vascas. Con la conjunción del folclorista y coreógrafo Juan Antonio Urbeltz y el trabajo estético del escultor Koldobika Jauregi, Esnal promete acercarnos a la historia y esencia de nuestro pueblo a través de sus dantzas. Un espectáculo total. (Sección Oficial fuera de concurso)

'Long Day's Journey Into Night'. Los críticos de 'Caimán, cuadernos de cine' recibieron como «la gran película» de Cannes 2018 a 'El largo viaje del día hacia la noche', que deslumbró en 'Un certain regard' pegándose a un hombre que deambula por la ciudad de Kaili, a la que ha regresado para buscar a una mujer. En su segundo largometraje, el chino Bi Gan destila virtuosismo, especialmente en la elogiada segunda mitad del filme, en que las dos dimensiones dan paso al cine en 3-D y ofrece un plano secuencia de una hora de duración. (Zabaltegi-Tabakalera)

'Gallo'. Nada de aves de corral. Este 'Gallo' es el popular Aitor Francesena, surfista zarauztarra al que su ceguera nunca le ha impedido pillar ola. 'Gallo' es también el título del documental que le dedica Antonio Díaz Huerta, hasta ahora director de series como 'El internado'. (Zinemira)

'Ladrón de bicicletas'. Muchos recuerdan el delicioso pase comentado que Thierry Frémaux dio el año pasado de 'Lumière! L'aventure commence'. Ahora regresa con otra clásico restaurado debajo del brazo. Nada menos que el inolvidable 'Ladrón de bicicletas' de Vittorio de Sicca, obra maestra del neorrealismo italiano. (Klasikoa)

'El séptimo velo'. No tiene perdón que aún no nos hayamos asomado a la retrospectiva del Festival, dedicada a reivindicar la figura de la guionista y realizadora Muriel Box. Pues hagámoslo con uno de sus trabajos más populares como guionista, por el que logró el Oscar. 'The Seventh Veil', con James Mason y Ann Todd, dibuja a una relación de dominio/sumisión entre dos pianistas. (Muriel Box)