El Culinary Zinema crece en películas y suma a sus cenas nuevos cocineros de primera fila José Luis Rebordinos y Joxe Mari Aizega ha presentado la programación para el ciclo 'Culinary Zinema' de este 67 Zinemaldia. / JOSÉ MARI LÓPEZ El ciclo gastronómico del Zinemaldia acoge largometrajes sobre el queso Idiazabal y Bittor Arginzoniz y tendrá en sus fogones a Quique Dacosta MITXEL EZQUIAGA San Sebastián Lunes, 2 septiembre 2019, 13:20

Crece en su menú cinematográfico y refuerza su selección de cocineros. El tres estrellas Michelin Quique Dacosta dará una cena y los talentos vascos de Aitor Arregi, Xabi Gorrotxategi, Edorta Lamo, Roberto Ruiz y Mikel Gallo, entre otros, oficiarán en una sección que incluye el estreno de una película sobre Bittor Arginzoniz. El Culinary Zinema, la sección del Festival de San Sebastián que asocia cine y gastronomía, y que cada año agota los tickets de sus cenas en tiempo récord, incluye este año nueve largometrajes y cuatro cortos. La novena edición cede protagonismo a ingredientes como el queso y el chocolate, los productores locales, la transmisión familiar o las propiedades medicinales de los alimentos. La presencia vasca es notable.

Será además el último año que la sección está organizado de la mano de la Berlinale. El nuevo rumbo del festival alemán prescinde de su ciclo gastronómico y a partir del próximo año el Culinary Zinema quedará íntegramente en manos del Zinemaldia y del Basque Culinary Center. Sus responsables, José Luis Rebordinos y Joxe Mari Aizega, han presentado la programación en el nuevo laboratorio gastronòmico, LABe, de Tabakalera, que precisamente acogerá la cena de clausura el viernes 27.

El realizador vasco Iñaki Arteta se adentra en la personalidad del cocinero del asador Etxebarri en 'Bittor Arginzoniz. Vivir en el silencio', un acercamiento al autodidacta 'genio de la parrilla' que ha hecho de su restaurante uno de los mejores del mundo. Y el periodista Mikel Urretabizkaia rastrea en las sierras de Urbia, Aralar y Gorbea el universo del queso Idiazabal en 'Gazta', con los testimonios de Eli Arrillaga, Juan Mari y Elena Arzak, Eneko Atxa o Joan Roca.

El japonés Yoshihiru Fukagawa presentará en San Sebastián el estreno europeo de 'Sora no restaurant / Restaurant from the Sky', sobre un ganadero que hace queso y al que la visita de un chef le inspira para montar junto a sus amigos un restaurante que dure un solo día y cuya comida se elabore únicamente con producto local de kilómetro cero.

La otra producción japonesa es la ópera prima de Takashi Watanabe, autor de varios documentales televisivos. 'Le chocolat de H', seleccionado en festivales de Seattle y Tokyo, se centra en un célebre maestro chocolatero y pastelero que tras ganar cinco veces en el Salon du Chocolat de París sigue viajando por Japón y Ecuador en busca de nuevas recetas.

El documentalista surcoreano Park Hye-ryoung, presenta 'The Wandering Chef', estructurada en torno al famoso chef Jiho Im, que viaja por todo su país en busca de ingredientes que contengan propiedades curativas. Por su lado, la cineasta Mariko Bobrik, de origen japonés y residente en Varsovia, trae a San Sebastián su primer largo, 'The Taste of Pho', rotagonizado por un cocinero vietnamita que vive en la capital polaca e intenta encajar en la cultura europea, que ha sido aceptada como propia por su hija.

El primer largometraje de Michael Lei, 'Un sabor de cielo', viene a Donostia trae su paso por el Festival de Tribeca. La película cruza el destino de dos estudiantes bolivianos en el restaurante Gustu, una escuela de cocina para jóvenes desfavorecidos fundada por Claus Meyer, uno de los creadores del cuatro veces designado mejor restaurante del mundo, Noma.

El argentino Alfred Oliveri protagonizará la inauguración con 'La leyenda de Don Julio: corazón & hueso', sobre las tres generaciones de una familia que convierte una parrilla de barrio en un asador de carne de referencia. Y en 'Cocinar belleza', Sergio Piera plantea la pregunta '¿Puede un sabor ser bello?' en una historia que, de la mano del publicista Toni Segarra y el chef Quique Dacosta, da la voz a un grupo de artistas.

En cuanto a los cortomatrajes, 'Zer jan hura izan', de Igor Arabaolaza, analiza a través de testimonios de productores y cocineros temas como la sostenibilidad, el relevo generacional, y la importancia del productor en la cocina y del mundo rural. Asimismo, la sección acogerá los tres cortometrajes ganadores del concurso Nespresso Talents en España: 'La receta de la vida', de Marta López y Eduardo Peiró), 'Huele a ti / Smells Like You' (de Marc Vadillo y Marwan Sabri) y 'Nouvelle Cuisine' (de José Prada y Victoria Fresneda).

Siete de los nueve largometrajes de la sección estarán acompañados de cenas temáticas, que tendrán lugar entre los días 21 y 27 de septiembre en el Basque Culinary Center, en el restaurante Ni Neu y en el nuevo espacio LABe en Tabakalera. Las entradas conjuntas para las proyecciones y las cenas saldrán a la venta el viernes a las 9:00 horas al precio de 70 euros a través de las páginas web del Festival y de Kutxabank. Las entradas únicamente para las películas se pondrán a la venta a partir del 15 de septiembre a un precio de 7,90 euros.

Pablo Rivero, del Don Julio de (Buenos Aires), cocinará el primer día. Juanan Zaldua, del Baserri Maitia (Forua), Aitor Arregi, del Elkano, y Xabi Gorrotxategi, del Julián de Tolosa, oficiarán el día de la película de Arginzoniz. Ly Leap y Mikel Gallo servirán la cena del Ni Neu y Edorta Lamo, del Arrea (Campezo), Roberto Ruiz, de Hika (Amasa-Villabona), Luis Salcedo, del Remigio (Tudela), y Luke Dolphin, de L'Antre (Bidart) pondrán en valor el producto local.

Quique Dacosta cocinará en el BCC el 25 de septiembre, el coreano Im Jiho también protagonizará la cena que acompaña su filme y Kenzo Hirose Velasco y Marsia Taha Mohamed Salas, de Bolivia, se ocuparán de la cena de clausura.

ALFRED OLIVERI. (ARGENTINA) 'La leyenda de Don Julio: corazón & hueso' / 'The legend of Don Julio: meat & bones'

INAUGURACIÓN

La vida de Pablo abarca tres generaciones atravesadas por la carne. Como un destino premeditado, entramos en su historia, un hombre que ha tenido que salir adelante, desde su niñez hasta su fulgurante presente, convirtiendo una simple parrilla de barrio en el mejor asador de carnes del mundo. La épica cotidiana de un héroe de barrio.

MICHAEL LEI (EEUU) 'Un sabor de cielo' / 'A taste of sky'

CLAUSURA

En la capital de Bolivia, La Paz, una ciudad asentada a 3.640 metros sobre el nivel del mar, un ambicioso e improbable proyecto culinario ha conectado a tres personas de procedencias muy distintas y va a cambiar sus vidas para siempre. Kenzo, un cazador criado en las profundidades de la Amazonia boliviana, y María Claudia, una nativa del altiplano andino, están lejos de casa. Han llegado a La Paz por Gustu, un restaurante de alta cocina y escuela culinaria para jóvenes desfavorecidos del país. Fundado por el restaurador danés Claus Meyer, cuyo último proyecto, Noma, fue designado Mejor Restaurante del Mundo cuatro veces, persigue guiar a estos jóvenes bolivianos hacia un futuro mejor mientras tratan de establecer su país como el próximo gran destino culinario del mundo.

IÑAKI ARTETA (ESPAÑA) 'Bittior Argingoiz. Vvir en el silencio' / 'Bittor Argingoiz. Living in silence'

La personalidad de Bittor Arginzoniz y el lugar donde vive hacen de su cocina algo único. Las posibilidades de cocinar con fuego no se han agotado, la vuelta a las raíces puede ser admirada si se hace con respeto y vocación. Autodidacta, ha hecho de su restaurante, Etxebarri, el tercero mejor del mundo, y del minimalismo su marca. La naturaleza que le vio nacer es su paisaje; el fuego y los mejores productos, los materiales con los que trabaja. Y el silencio. El silencio en sus paseos, en la naturaleza, en el fuego, en la elección del producto adecuado y el momento exacto de su cocción.

MIKEL URRETABIZKAIA (ESPAÑA) 'Gazta'

Un viaje por el universo del queso Idiazabal en compañía de personajes excepcionales como Eli Arrillaga quien, viuda a los 24 años, tuvo que decidir entre seguir el oficio de su marido, el pastoreo, o volver a su entorno urbano de Zarautz. Eli continuó con el pastoreo y hoy es una de las grandes productoras de este queso. Personajes excepcionales como Juan Mari y Elena Arzak, Eneko Atxa, Joan Roca, Martín Berasategui, Pedro Subijana o Andoni Luis Aduriz, que tienen clara la importancia de un producto artesanal y de alta calidad que encaja perfectamente en su exigente labor culinaria. En las sierras de Urbia, de Aralar, de Gorbea, en las tierras altas de Navarra, los pastores cuidan con mimo a sus rebaños, a las preciadas ovejas de la raza latxa, con la vista puesta en obtener un producto de tal calidad que pueda ser elegido como el gran queso del año en la cita anual de Ordizia.

TAKASHI WATANABE (JAPÓN) 'Le chocolat de H'

Tsujiguchi Hironobu es un famoso pastelero japonés que ha ganado cinco veces el Salon du Chocolat de París, aunque todavía no está satisfecho consigo mismo. Esta película trata sobre su viaje por Japón y Ecuador para encontrar algunos ingredientes con los que completar sus nuevas recetas de chocolate.

YOSHIHIRO FUKAGAWA (JAPÓN) 'Sora no restaurant' / 'Restaurant from the sky'

Wataru hace queso y vive feliz en Setana, Hokkaido, con su esposa Kotoe y su hija Shiori. Un día, sus productos y los de sus amigos atraen la atención de un famoso chef y comienzan a planear la idea de un restaurante de un solo día para transmitir su alegría a los demás.

MARIKO BOBRIK (POLONIA - ALEMANIA) 'The taste of Pho'

Un cocinero vietnamita afincado en Varsovia lucha por encajar en la cultura europea que su hija de diez años ya ha aceptado como propia. Una historia sobre el amor, los malentendidos y la comida.

PARK HYE-RYOUNG (COREA DEL SUR) 'The wandering chef'

El famoso Jiho Im, más conocido como el Chef Errante, viaja de un extremo de la península de Corea al otro, en busca de los ingredientes más singulares conocidos por sus propiedades medicinales. Todas sus fuentes provienen de la madre naturaleza, que fue su cuidadora desde que huyó de su casa a los trece años. Pero el dolor de no haber tenido a nadie a quien llamar madre ha sido algo constante durante años. Un día se encuentra con Kim Soon-gyu, que vive en el último pueblo en la cima de la montaña Jiri, y que le ofrece una sopa casera que evoca los recuerdos de su infancia.

IGOR ARABAOLAZA (ESPAÑA) 'Zer jan hura izan' / 'You are what you eat (Eres lo que comes)'

Cortometraje

El documental analiza la relación de productores y chefs a partir de sus propios testimonios. Trata temas como la importancia del producto en la cocina, la sostenibilidad, el relevo generacional y la promoción del mundo rural.

MARTA LÓPEZ, EDUARDO PEIRÓ (ESPAÑA) 'La receta de la vida'

Nespresso Talents 2019

La receta de un plato tradicional valenciano como la paella sirve de excusa perfecta para conocer a Amparo, una mujer de 96 años que nos desvela, entre ingrediente e ingrediente, cuál es el secreto de su vida: optimismo, alegría y ganas. Con el pretexto de hacer una paella, Amparo recuerda junto a su biznieta de 8 años algunos recuerdos de infancia, de su vida, mientras asegura el traspaso generacional de nuestra gastronomía.

MARC VADILLO, MARWAN SABRI (ESPAÑA) 'Huele a tí' / 'Smells like you'

Cortometraje | Nespresso Talents 2019

La mayoría de momentos que pasamos con amigos, con la familia, una cita... o en definitiva, con nuestros seres queridos, lo hacemos rodeados de comida. Imagínate que encontraras el amor de tu vida gracias a la comida. ¿Qué plato te enamoraría?

JOSÉ MANUEL PRADA (REINO UNIDO) 'Nouvelle cuisine'

Cortometraje | Nespresso Talents 2019

Un hombre prepara una receta para un invitado muy especial...