El cuento de siempre

En diferentes momentos de 'Illang: The Wolf Brigade' se alude al cuento de Caperucita Roja, entre otras cosas para aportar ese punto de inocencia y sensibilidad que le gusta tanto al cine coreano de acción o terror, para contrastar tanta violencia y traición. Además la primera joven protagonista se identifica por un abrigo rojo, que luego aparecerá también como hilo conductor de otros personajes, y para justificar el dilema fatalista de la historia: si el cuento acabará con el lobo comiéndose a Caperucita.

Pero aparte de esas metáforas un poco pilladas por los pelos, justificadas por esa Brigada de Lobos, entre los rebeldes y las fuerzas de seguridad, este cuento acaba como siempre. Porque estamos ante una película de género en el sentido más ortodoxo, es decir, que repite patrones medidos y marcados. Acción coreana ampulosa, técnicamente impecable, con alternancia de escenas de drama verbal solemne y de persecuciones, tiroteos y rebuscados movimientos de cámara. No estamos ante uno de esos prodigios que han despuntado del género hacia algo verdaderamente impactante y asombroso, de 'Oldboy' a 'The Yellow Sea' o el propio precedente de Kim Ji-woon en San Sebastián, 'I Saw the Devil'.

Con un rimbombante prólogo que plantea poco menos que una tercera guerra mundial y graves consecuencias de la posibilidad de unir las dos Coreas, en realidad todo se resuelve más en 'petit comité', los dos bandos enfrentados con cambios de posición entre algunos personajes. Un producto funcional, eficaz y solvente en su ámbito, pero desubicado en la sección oficial, donde, por su propia naturaleza, no tiene opción de ganar ninguno de los premios. Bueno, esperemos.