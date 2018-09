«Veo cuatro películas al día desde hace 20 años»

Espe Vallés siempre guardó durante años unos días de sus vacaciones para poder ir a ver películas durante el Zinemaldia, pero ahora que ya no trabaja lo tiene aún más fácil para dar rienda suelta a una de sus aficiones preferidas. «Me encanta el cine y el Festival es uno de los mejores momentos del año, desde hace veinte años nos juntamos un grupo de amigos y de familiares que compartimos la misma afición y nos damos un atracón de películas: yo me suelo ver cuatro al día».

Espe Vallés forma parte de ese nutrido pelotón de cinéfilos donostiarras que peregrinan por todas las pantallas del Zinemaldia en una suerte de maratón cinematográfico que se prolonga durante nueve días. Pertenecen a una hermandad que no aparece en los títulos de crédito pero que da sentido y razón al principal acontecimiento del calendario cultural guipuzcoano. Son los espectadores anónimos que llenan las salas de proyecciones después de haber analizado con lupa la programación y pasado horas ante la pantalla de un ordenador o en una cola en busca de las entradas para las películas seleccionadas.

El pistoletazo de salida del Zinemaldia para esta cofradía es el día de apertura de las taquillas, que en las últimas ediciones ha coincidido con el domingo previo a la semana de la puesta en marcha del certamen. Espe Vallés fue precisamente la que encabezó la cola que se formó en el Kursaal el pasado fin de semana para la compra de las entradas. «Por internet suele ser muy complicado porque la página se bloquea enseguida y pierdes cantidad de tiempo, así que lo más práctico es pasar por taquilla». La cinéfila se apostó en la cola del Kursaal hacia las cinco de la tarde del sábado con un grupo de amigos y familiares. La espera hasta la apertura de las taquillas a las nueve de la mañana del domingo se hizo larga aunque los integrantes del grupo se turnaron por la noche para hacerla más llevadera. «Después de 16 horas de espera en la cola conseguí adquirir 78 entradas, todas las que me había propuesto», resume satisfecha.

La aficionada donostiarra destaca que el adelanto este año de la programación completa del Zinemaldia ha facilitado las cosas a los espectadores. «Este año hemos podido hacernos con la programación el jueves cuando otros años había que esperar hasta el mismo sábado a la mañana. Ha sido un gran avance porque se hacía muy complicado 'estudiarse' todo el programa en tan solo un día». Ese adelanto le permitió situarse en la cola con las ideas muy claras. «Aunque siempre hay cierta dosis de incertidumbre a la hora de elegir las películas, tener más tiempo para analizar la programación te da siempre una mejor perspectiva».

Fidelidad

Espe Vallés se topó en las horas de espera de la cola con muchos conocidos con los que ha coincidido en otras ediciones. «Es cierto que se ven jóvenes, pero el grueso del público lo formamos gente de cierta edad que somos muy fieles al Zinemaldia y que repetimos todos los años». Como en otras ediciones, la aficionada donostiarra se decantó por las películas de la Sección Oficial y por algunas de las que se proyectarán en Perlas. «Procuro ver siempre las que van a concurso porque me gusta estar al tanto de la actualidad del Festival. La sección Perlas, por otro lado, suele ser una gran oportunidad de ver películas que no son fáciles de encontrar en circuitos comerciales».

La cinéfila no se considera una experta en el séptimo arte: «Solo soy una simple aficionada a la que le encanta ver películas en el Zinemaldia, entre otras cosas porque el ambiente que se respira en las proyecciones es más respetuoso que en las sesiones comerciales y no coincides por ejemplo con gente comiendo palomitas». El 'glamour' de las estrellas le deja indiferente aunque reconoce que es una parte importante en cualquier acontecimiento cinematográfico. «Está claro que la presencia de artistas más o menos famosos ayuda a dar una mayor proyección a un festival, pero en mi caso es una faceta a la que no presto mucha atención porque mi forma de disfrutar es contemplar películas».

Nada menos que 36 tiene previsto ver en la edición que se abrirá el viernes. «Es como una maratón con dos sesiones por la mañana y otras dos por la tarde. Empiezo a las nueve de la mañana, luego a las doce del mediodía y a las cuatro de la tarde. La última suele ser a las ocho porque para las sesiones de las diez y media de la noche ya no cojo entradas porque suelo estar saturada». Casi dos décadas a ese ritmo le proporcionan un bagaje más que suficiente para valorar la evolución del Zinemaldia. «El Festival ha mejorado mucho, la oferta para el público se ha ampliado hasta el punto de que, como ha dicho el propio Rebordinos, es difícil que crezca más». La aficionada donostiarra cree que el director del Zinemaldia «se lo está currando mucho teniendo en cuenta los recursos que hay» y apunta que la edición que empieza el viernes «pinta muy bien».

El único pero de Espe Vallés al Festival es la limitación de las entradas para determinadas películas. «No sé lo que pasa, pero desde hace un par de años nos hemos encontrado con que no quedaban entradas para algunas películas a pesar de que éramos de los primeros en acercarnos a las taquillas. Puede que se reserven más cupos de entradas que antes, pero para los espectadores de a pie como nosotros es una decepción».