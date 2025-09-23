Un puzzle inquietante sobre un asesino en serie pluriempleado
Los directores japoneses Yutaro Seki y Kentaro Hirase regresan al Zinemaldia para competir en la Sección Oficial con su aterrador remontaje de la serie de misterio
San Sebastián
Martes, 23 de septiembre 2025, 21:58
Los directores japoneses Yutaro Seki (Kanagawa, Japón. 1987) y Kentaro Hirase (San Francisco, EEUU. 1986) regresan para competir en la Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián con un puzzle inquietante sobre un asesino en serie pluriempleado. 128 minutos que generarán verdadero terror e incertidumbre al espectador.
Se trata de remontaje para cines de la miniserie japonesa 'Sai' estrenada en abril de 2025. En la que cuatro personas llevan vidas normales en lugares distintos de Japón sin que sus caminos se crucen, hasta que un misterioso hombre, interpretado por Teruyuki Kagawa aparece en cada historia, ya sea bajo la apariencia de un profesor, un camionero, un barbero hasta la de un conserje.
«La verdad es que Teruyuki da mucho miedo», decían ambos directores que son viejos conocidos del Festival, ya que participaron en 2022 en 'New Directors con con su primer largometraje 'Roleless' en el que el personaje de Teruyuki Kagawa también intenpretaba varios roles. Misteriosamente, en 'Sai/ Sai: disaster' su personaje siempre atrae a la muerte y es entonces cuando una detective, interpretada por la conocida actriz japonesa, Anne Nakamura, decide buscar la verdad.
Un miedo que no se ve
Según su director Yutaro Seki, desde el principio, este proyecto nació para intentar crear una nueva manera de transmitir miedo, «no hay escenas de miedo, sino que este se transmite de forma indirecta con acciones de la vida cotidiana que dan esa sensación de miedo al espectador».
El título de la pelicula «también se refiere a los desastres naturales que suele haber en Japón, como por ejemplo, los terremotos y tsunamis», destaca por su parte Kentaro Hirase sobre el filme creado a partir de una miniserie de la que se cogieron partesde cada episodio, por lo que no hubo un rodaje, pero sí un complicado proceso de montaje.
