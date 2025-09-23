Espectáculo kafkiano

Probablemente esté muy bien que una realizadora veterana como la polaca Agnieszka Holland se atreva a un trabajo formal tan intenso, sorprendente y por momentos ... delirante como el que utiliza para acercarse a la figura del escritor Franz Kafka. Juegos visuales, cambios de ritmo, un caleidoscopio de frases e imágenes, estridencias, personajes que hablan o miran a cámara...

Claro que la propuesta satura, y el espectador agradece cuando se serena un tanto. Lo que ocurre es que entonces, cuando los fuegos artificiales se distancian, puede que asome cierta debilidad en la mirada de Holland hacia el autor de 'La metamorfosis'.

'Franz' Dirección Agnieszka Holland

Guion Marek Epstein, Agnieszka Holland

Intérpretes Idan Weiss, Peter Kurth, Jenovéfa Boková

Fotografía Tomasz Naumiuk

Música Mary y Antoni Komasa

Nacionalidad Rep. Checa-Alemania-Polonia

Duración 127 minutos

Algo fragmentaria, sin un foco claro (que en todo caso sería su relación con las mujeres), epidérmica, casi una mascarada. Este Kafka no está tan lejos del hombre maquillado que se pone ante la casita del escritor en Praga para sacarse fotos con los turistas.