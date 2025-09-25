Crítica de 'Amelíe et la métaphysique des tubes': Ojos que poseen mirada

Comenta Compartir

La mayoría nos sabemos casi de carrerilla cómo empieza 'La metafísica de los tubos', de Amélie Nothomb. Más o menos dice: 'Los padres del tubo ... estaban preocupados. Consultaron a los médicos para que analizaran el caso de aquel segmento de materia que parecía carecer de vida. 'Su bebé es un vegetal' les dijeron. Es muy preocupante'. Los padres se sintieron aliviados por lo que consideraron una buena noticia. Un vegetal era vida. 'Hay que hospitalizarlo', declararon los doctores. Los padres ignoraron la orden tajante. Tenían ya dos hijos pertenecientes a la especie humana. No les parecía inaceptable tener, además, progenitura vegetal. Incluso hasta les producía cierta ternura'.

Amelíe et la métaphysique des tubes Dirección: Maïlys Vallade, Liane-Cho Ha.

Guion: Maïlys Vallade, Liane-Cho Han, Aude Py, Eddine Noël.

Animación: Guillaume Bissieres, Andrea Gulli, Juliette Laurent.

Música: Mari Fukuhara.

Montaje: Benjamin Alimi.

Duración: 78 m Con un arranque así y si llevas el cine y la animación aferrados a tu piel y a tus neuronas como una lapa que te sorbe el seso, es decir si eres cualquiera de esas dos criaturas tan brillantes como parecen serlo Maïlys Vallade y Liane-Cho Han (ella ha creado fabulosos storyboards, él ha estado al pie del cañón en una adaptación de 'El principito' y en la emocionante 'El ilusionista'...) es lógico que tu vissión animada del cuento triste lindo, oscurito y delicioso de Amélie Nothomb, impregnados nuestros ojos de las tintas, los colores, el pastel, las técnicas que hemos aprendido a amar viajando con Chihiro, viendo llover bajo el paraguas de nuestro vecino Totoro haya roto amarras en la quiniela del premio del público, disparándose hasta los 9,17 puntos.

