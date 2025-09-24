Cenizas para no entregar

El libro 'El impostor' de Cercas sobre Enric Marco, aquel falso deportado al campo de concentración de Mathausen no solo dio origen a la película ... del colectivo Moriarti sino que provocó la quijotesca y fascinante investigación de un profesor de ikastola vizcaino, Unai Egia. Pensó el irakasle que a la gran narración de Cercas le faltaba un epílogo que hablase del auténtico preso del campo de concentración a quien Marco robó su identidad.

En Busturia, cerca de Gernika, su pueblo, conoció Unai a Antón Gandarias que intentaba recuperar la memoria de su tío Anjel Lekuona, capturado por la Gestapo en el exilio. De cómo de un libro y de una pregunta puede surgir una historia total que nos lleva a los campos de exterminio checos, a la prisión de Praga donde se guillotinaba a los presos políticos y al cementerio donde las cenizas de Anjel descansan para siempre, trata este insospechado, apasionante y sobrio documental dirigido por alguien que posee una mirada propia, personal y determinante, Oier Plaza Gartzia.

'Popel' Dirección Oier Plaza

Guion Oier Plaza. Garazi Velasco

Con la participación de Unai Egia, Anton Gandarias, Robert Uranga, Frantisek Suchy

Fotografía Lander Andonegi

Música Aitor Etxebarria

Montaje Hannot Monteria

Animación Kote Camacho

Duración 87 minutos

Está Oier bien secundado por una guionista de raza y por un equipo técnico en plena posesión de sus facultades. A su lado también una de las figuras clave de la animación vasca, Kote Camacho, coordinando el trabajo de otros ocho animadores. El resultado son unos dibujos nerviosos, rápidos y con mucha bravura.

'Popel', por cierto, significa 'cenizas'. Esas que la Gestapo no pensaba entregar.