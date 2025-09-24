Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Crítica 'Popel'

Cenizas para no entregar

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

El libro 'El impostor' de Cercas sobre Enric Marco, aquel falso deportado al campo de concentración de Mathausen no solo dio origen a la película ... del colectivo Moriarti sino que provocó la quijotesca y fascinante investigación de un profesor de ikastola vizcaino, Unai Egia. Pensó el irakasle que a la gran narración de Cercas le faltaba un epílogo que hablase del auténtico preso del campo de concentración a quien Marco robó su identidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  2. 2 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  3. 3

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  4. 4 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  5. 5

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros
  6. 6

    Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un delito de explotación sexual
  7. 7

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  8. 8

    Euskadi reservará el 50% de las VPO a jóvenes y ampliará Bizigune a rentas de hasta 45.000 euros
  9. 9 Zinemaldia 2025: los actores, actrices y directores que llegan hoy martes a San Sebastián
  10. 10 José, el navarro de 102 años que no se pierde las fiestas de su pueblo y es una leyenda de los Carnavales de Tolosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cenizas para no entregar