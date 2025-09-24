Cenizas para no entregar
San Sebastián
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00
El libro 'El impostor' de Cercas sobre Enric Marco, aquel falso deportado al campo de concentración de Mathausen no solo dio origen a la película ... del colectivo Moriarti sino que provocó la quijotesca y fascinante investigación de un profesor de ikastola vizcaino, Unai Egia. Pensó el irakasle que a la gran narración de Cercas le faltaba un epílogo que hablase del auténtico preso del campo de concentración a quien Marco robó su identidad.
En Busturia, cerca de Gernika, su pueblo, conoció Unai a Antón Gandarias que intentaba recuperar la memoria de su tío Anjel Lekuona, capturado por la Gestapo en el exilio. De cómo de un libro y de una pregunta puede surgir una historia total que nos lleva a los campos de exterminio checos, a la prisión de Praga donde se guillotinaba a los presos políticos y al cementerio donde las cenizas de Anjel descansan para siempre, trata este insospechado, apasionante y sobrio documental dirigido por alguien que posee una mirada propia, personal y determinante, Oier Plaza Gartzia.
'Popel'
-
Dirección Oier Plaza
-
Guion Oier Plaza. Garazi Velasco
-
Con la participación de Unai Egia, Anton Gandarias, Robert Uranga, Frantisek Suchy
-
Fotografía Lander Andonegi
-
Música Aitor Etxebarria
-
Montaje Hannot Monteria
-
Animación Kote Camacho
-
Duración 87 minutos
Está Oier bien secundado por una guionista de raza y por un equipo técnico en plena posesión de sus facultades. A su lado también una de las figuras clave de la animación vasca, Kote Camacho, coordinando el trabajo de otros ocho animadores. El resultado son unos dibujos nerviosos, rápidos y con mucha bravura.
'Popel', por cierto, significa 'cenizas'. Esas que la Gestapo no pensaba entregar.
