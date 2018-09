Una de cowboys en urbasa La fila de los mancos Carlos Vermut firma la mejor película reciente de Almodóvar y Jacques Audiard, un reflexivo 'western' europeo ALBERTO MOYANO Jueves, 27 septiembre 2018, 06:23

Mientras el Gobierno español zozobra en medio de un guion que cualquier productor devolvería por rijoso, chusco e inverosímil y el excomisario Villarejo se corona en lo más alto de la industria nacional del audio, el Festival enfila su recta final. Y lo hacía con el retorno al concurso de la Sección Oficial de Carlos Vermut, ganador hace cuatro años con 'Magical Girl', que presentaba en esta ocasión 'Quién te cantará', que por el título lo mismo podría ser un 'thriller' rico en interrogatorios policiales. Pero no.

Si el mejor disco de los Stones en las últimas décadas es el 'Give Out But Don't Give Up' de los Primal Scream, la película de Almodóvar más lograda en los últimos tiempos es la de Carlos Vermut. Y si no mejor, sí mejor cosida. El realizador madrileño aliña una historia de amnesias, turbios pasados, convalecencias y un caso de 'doppelgänger' al borde del trío, valga la paradoja. Incluso viene con banda sonora de Alberto Iglesias, la segunda en competición tras 'Yuli' de Icíar Bollaín. Entre los méritos de la cinta figura el de perpetuar el discurso hegemónico sobre el típico hijo -en este caso hija- único, borrego, tirano y experto extorsionador emocional. Y hay que decir que el personaje lo clava. Otra película que se suma a la revuelta lista de las premiables.

De Venecia llegaba a Perlak 'The Sisters Brothers', un 'western' de producción europea, dirigido por el francés Jacques Audiard, a partir de la novela homónima del canadiense Patrick deWitt. Empieza como una persecución implacable y acaba como una confesión: la de que a veces ganar cuesta demasiado y, lo que es peor, que por el camino te sueles olvidar del para qué. El autor de la novela lleva una breve aunque impredecible carrera literaria: empezó con el relato de su experiencia como camarero en un antro del Hollywood más sórdido ('Abluciones'), continuó con la obra ahora adaptada al cine y alcanza por el momento hasta el cuento de hadas 'sui generis' de 'El submayordomo Minor'. Y a pesar de esa deriva hacia la fantasía en detrimento del realismo, son los personajes de su 'opera prima' los más delirantes que han salido de su pluma. Rodada en parte en la sierra de Urbasa, en un mundo perfecto 'The Sisters Brothers' hubiera ido en la Oficial de este Zinemaldia, pero no pudo ser.

Zinemira acoge hoy el primero de los tres pases programados de 'Gure oroitzapenak', la adaptación cinematográfica de nada menos que doce textos de Joseba Sarrionandia. Y claro, ahí te encuentras de todo: lo poético y lo narrativo, lo explícito y la insinuación, la animación y el hiperrealismo, lo contemplativo y lo trepidante. Bueno, de esto último, más bien poco. Como todo obra colectiva, la película es irregular en su colección de altibajos, pero contiene algunos hallazgos.

Y mañana desembarca el equipo al completo de 'Blakc is beltza', incluido el todavía presunto blasfemo Willy Toledo, que en la cinta de Fermin Muguruza da voz a un guardia civil franquista, de los de patrullar con tricornio y capote por la muga. Su intervención en el making of de la película, breve pero para qué quieres más, nos coloca a todos al borde de la Audiencia Nacional. A él, por lo que dice; a los demás, por escucharlo.