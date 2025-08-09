La cosecha 'guipuzcoana' de 2024 llega a las pantallas del Zinemaldia

Los incentivos fiscales que la Diputación Foral de Gipuzkoa implantó el año pasado para producciones audiovisuales, principalmente largometrajes y series, han atraído un elevado número ... de rodajes, a los que hay que sumar los desarrollados en el territorio por la industria vasca, que también han aumentado en los últimos tiempos. Varios de esos proyectos se presentarán al público en la próxima edición del Zinemaldia, que se celebrará entre el 19 y el 27 del próximo septiembre.

El certamen anunció ayer la presencia de 'Ya no quedan junglas' con una parte importante del metraje rodado en Donostia. También se podrá ver una de las películas que más en secreto se filmaron el año pasado, concretamente entre abril y mayo, entre el territorio guipuzcoano e Iparralde: 'Un fantasma en la batalla'. La película de Agustín Díaz Yanes, que cuenta en la producción con el respaldo de Juan Antonio Bayona y que se programa fuera de concurso en la Sección Oficial, está inspirada en la mayor operación encubierta contra ETA en el sur de Francia, con una joven guardia civil infiltrada en la banda armada para localizar zulos.

Ampliar Cartel de la serie de Almandoz.

'Maspalomas', una producción de Moriarti con Josean Goenaga y Aitor Arregi en la dirección, opta a la Concha de Oro en la Sección Oficial. La película, rodada entre Canarias y Gipuzkoa, cuenta las vicisitudes de Vicente, un homosexual de 76 años interpretado por Jose Ramón Soroiz, al que un accidente le obligará a abandonar Maspalomas y vivir en una residencia donde se verá empujado a volver al armario y a ocultar una parte de sí mismo que creía resuelta.

Proyecciones especiales

También en la Sección Oficial, pero fuera de concurso y en unas proyecciones especiales, se estrenarán dos de las dos últimas producciones de Txintxua Films, la película 'Karmele' y la serie 'Zeru Ahoak'.

'Karmele', dirigida por Asier Altuna, se traslada al año 1937. Karmele y su familia se refugian en Francia tras ser expulsados de su hogar a causa de la guerra. Allí, Karmele es contactada por la embajada cultural vasca en el exilio, que trata de luchar contra la guerra a través de la música y el baile, y conoce a Txomin, trompetista profesional del que se enamora. Después de vivir un tiempo en Venezuela, la pareja vuelve a casa con la esperanza de recuperar todo aquello que les fue arrebatado.

Ampliar 'Maspalomas', de Goenaga y Arregi.

Protagonizada por Jone Laspiur, Eneko Sagardoy, Nagore Aranburu, 'Karmele' esta basada en la novela 'La hora de despertarnos juntos', de Kirmen Uribe.

Aranburu también encabeza el reparto de 'Zeru Ahoak', serie dirigida por Koldo Almandoz que recupera a la protagonista de 'Hondar ahoak', Nerea García, cuatro años después de abandonar la Ertzaintza. Ahora vive en Bilbao y, a pesar de estar alejada de la policía, se ve envuelta de nuevo en un crimen que le llevará a enfrentarse a fantasmas del pasado.