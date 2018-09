Eran la una y media de la madrugada del domingo al lunes cuando un grupo de espectadores salía de Tabakalera con el corazón encogido después de haber visto una larga, dura y muy desesperanzada película china de casi cuatro horas de duración. A la salida les recibía una tromba de agua. Esto tiene que curtir el carácter a la fuerza.

«Desde el nacimiento, la vida siempre va a peor»

En circunstancias normales, hablaríamos de 'An Elephant Sitting Still', la primer película del chino Hu Bo, solo como un prometedor debut. Tiene personalidad su galería de personajes apesadumbrados, frustrados, desconfiados, deprimidos y sin el menor atisbo de alegría o esperanza. Tiene personalidad su modo de rodar con luz natural y con una sola cámara, siguiendo a sus seres en su deambular por una China muy gris y muy fea o filmando sin el plano/contraplano sus diálogos pesimistas: a sus personajes se les escuchan cosas como «no te conviertas en un inútil, como yo» o «desde el nacimiento, la vida siempre va a peor».

Cuando la primera película es también la última

Pero resulta que 'An Elephant Sitting Still' es la primera y última obra de Hu Bo. En fin, que tristemente se quitó la vida tras montarla. No se sabe si ese dato contribuye a que a algunos les parezca una obra maestra. Sí a que se nos haga cuesta arriba criticar que tarda una hora en centrar las historias que quiere contar, que a la película le hubiese sentado bien una mínima concisión y que tiene algunas torpezas en la ejecución de acciones. Pero vamos, que es una obra especial y consigue trasladar su visión pesimista del mundo al más ufano.

Eso a lo que no se atreven a llamar documental

Su propia directora, la argentina Lola Arias, señala 'Teatro de guerra' como «esa a la que la gente no se atreve a llamar documental». Y sí, este interesante encuentro entre ex combatientes argentinos y británicos de la Guerra de las Malvinas -o Falklands War- descoloca al espectador. ¿Es documental o ficción? ¿Es improvisado o teatro perfectamente medido y guionizado? Más bien lo segundo, pero sin perder la verdad del documental. La estimulante película forma parte de un proyecto que también incluye una videoinstalación, una obra de teatro y un libro. 'Teatro de guerra' tiene algo de reflejo del proceso creativo para la función teatral, de trabajo paralelo con tres argentinos y tres británicos que realmente vivieron la guerra y que ahora expresan sus vivencias a través de formatos que les son ajenos, como el teatro y el cine, y conviviendo con quienes fueron sus enemigos.

Le habló en su idioma antes de morir en sus brazos

Regresa 'Teatro de guerra' en tres ocasiones y de forma diferente a una vivencia personal, menor en el contexto de una guerra pero significativa. La de un mando de la Royal Marine que disparó a una zona de vegetación de la que salió herido un soldado argentino tan joven como él, que acaso recibió los disparos cuando quería rendirse, y que le habló unas palabras en inglés antes de morir en sus brazos. Lola Arias insiste en la historia porque seguramente las guerras solo sean posibles cuando al otro lado hay una masa informe llamada enemigo, no con alguien con cara y voz, un tipo como tú.