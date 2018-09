Ir al cine y sentir incomodidad

En la sesión del martes a las 19,00 horas en Tabakalera hubo mujeres que se salieron de la proyección y otras que se quedaron hasta el final del coloquio para mostrar su apoyo entusiasta. Hubo varones desconcertados y personas de todo género entre la excitación y la perplejidad. ¿Qué hacer ante una película porno lésbica y feminista?

CHICAS, ¿Y SI HACEMOS UNA PORNO?Hace dos décadas, la argentina Albertina Carri rodó un corto, 'Barbie también puede eStar triste', que era básicamente porno hecho con muñecas Barbie -Ken salía mal parado-. Desde entonces, cuenta, «el porno es un género que siempre me ha inquietado. Tuve que esperar 18 años para poder encontrar personas que estuviesen de acuerdo en hacerlo en términos militantes, como sujetos y no como objetos». El resultado es 'Las hijas del fuego', que es pornográfica en cuanto que muestra sexo explícito y militante porque exhibe un discurso contra el heteropatriarcado y a favor del placer y el orgullo lésbico.REFLEXIONES Y SEXO AMATEUR«Más que provocativo, hago un cine de la incomodidad», dijo también Carri en el coloquio. Este espectador varón puede entender el intento de crear un porno alternativo que reivindique unos cuerpos reales, no perfectos, y el placer desde el feminismo. Pero, claro, luego viene la plasmación cinematrográfica de la teoría y te encuentras con reflexiones algo rimbombantes sobre los cuerpos como territorio y la irrepresentabilidad del goce entre escenas como de porno amateur. Descubres que, sin aparente ironía, la valiente pero endeble propuesta cae en los esquemas, variaciones y combinaciones del porno estándar, incluida la inconsistencia de las partes no sexuales y las limitaciones de sus entusiastas actrices. Te encuentras algo tan infantil como que los dos únicos hombres que aparecen sean indeseables que reciben un puñetazo o son expulsados del pueblo por la comuna lésbica. Y como que no.VOLVER A TABAKALERAUn círculo que se completa. El gallego Xacio Baño desarrolló su proyecto 'Trote' aquí, en Tabakalera, dentro del programa de residencias Ikusmira Berriak de 2015. Ahora ha regresado para estrenar su resultado. Entre medias, además del propio rodaje, están la consecución de coproducción lituana y la participación en Locarno, en Cineasti del Presente.GALLEGOS LACÓNICOSEn 'Trote' estamos en la Galicia más rural, entre el verdor y los caballos, esperando la 'rapa das bestas'. Estamos en una familia en la que algo ha pasado. A través de sus conversaciones lacónicas (en gallego) vamos reconstruyendo que la madre ha muerto. La hija (María Vázquez) está incómoda con la reaparición de su hermano ausente, incómoda con una herida en la espalda e incómoda en su trabajo. El otro hijo está perdido, crispado y sombrío en su regreso. El padre de familia (Celso Bugallo) deambula silencioso, siguiendo sus rutinas. 'Trote' fotografía pulcramente este paisaje y este paisanaje, transmitiendo una fuerte aunque inconcreta sensación de tristeza, de hastío, de asfixie. Todo eso y nada más que eso. Los seres de 'Trote' se nos pierden entre lo hermético y lo anodino. Les falta encarnadura y, a pesar de tanto primer plano, les vemos lejanos e incomprensibles, como alienígenas caídos en Galicia o, sí, exactamente como caballos.