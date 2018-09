canciones sobre la nada La fila de los mancos ¿Cuál es el mensaje de 'Beautiful Boy'? ¿No tomes drogas o no tengas hijos? Porque aquí es el padre el que más sufre ALBERTO MOYANO Martes, 25 septiembre 2018, 07:32

1

La portada del 'Low' de David Bowie saltó ayer de pantalla en pantalla, de sección en sección. De la 'Beautiful Boy' de la Sección Oficial, en donde asuma como elemento ornamental en la habitación de un adolescente problemático, a la rusa 'Leto', en la que aparece como objeto subversivo en la Leningrado soviética de principios de los ochenta. Esta última, dirigida por Kirill Serebrennikov, captura ese lugar, ese instante y esas vidas en los que el rock no es una cuestión de vida o muerte, sino algo mucho más serio.

2

En 'Leto' unos jóvenes músicos de la escena 'underground' de la ciudad rusa intentan sortear la carrera de obstáculos que les propone el régimen. Así, durante la entrevista con la comisaria del pueblo de turno, que les reprocha no escribir letras edificantes, optimistas y positivas para la juventud soviética, los músicos recurren al subterfugio de hacerlas pasar por crítica social y donde una canción habla de embriaguez, ellos la venden como una denuncia del consumo de alcohol, y si en otra cantan a la vecina del octavo piso, la hacen pasar por una crítica a la promiscuidad sexual. Un poco como ha terminado haciendo Sabino Méndez con 'La mataré' porque la proliferación de guardianes de nuestra integridad moral no es privativa de un sólo régimen político. Ante ese panorama, uno de los personajes se pregunta si no les traería más cuenta «escribir canciones sobre la nada, eso sí, en un clima de libertad e igualdad». Ya hemos llegado a esa pantalla.

3

En 'Beautiful Boy' un hijo querido y bienamado, con un brillante porvenir universitario a la vuelta de la esquina, cae en las llamadas garras de la droga y de paso, se lleva por delante la estabilidad familiar, con especial incidencia en el caso del padre. A la proyección matutina del Kursaal asistieron los que parecían ser alumnos franceses de algún liceo próximo o algo así. Me preocupa que no les quedara claro el mensaje de la película porque a saber cuál es: ¿No hay que tomar drogas o no hay que tener hijos? Y es que si el 'beautiful boy' de la película sufre, su padre sufre el doble.

4

Por cierto, el adicto que protagoniza la cinta está interpretado por Timothée Chalamet, uno de los primeros en sumarse al linchamiento de Woody Allen, dicho sea de paso. Pues bien: Chalamet interpreta sin brillo al Nic sobrio y calamitosamente al Nic 'colocado'. Tanto, que el director se ve obligado a incluir una invasiva música destinada a subrayar la intensidad del 'subidón' en su pasmado actor, involuntaria parodia de 'yonki'.

5

No es que todas las películas de Nuevos Directores parezcan dirigidas por la misma persona, pero sí buena parte de ellas comparten las mismas pulsaciones, similar caligrafía. En general, participan de las mismas virtudes y de similares defectos. A saber: buenas ideas de partida, planteamientos originales y escenarios insólitos, en lo que respecta a las primeras; historias mínimas alargadas hasta lo innecesario, es decir, guiones-zurito servidos en vasos de caña, en lo que se refiere a los segundos. Llega hoy a esta sección la película de Koldo Almandoz 'Oreina', una de las producciones vascas que más expectativas ha despertado este año. La cinta ya tiene fecha de estreno en las salas comerciales: este mismo viernes.