'A solidão dos lagartos', corto producido por Elías Querejeta Zine Eskola.
Festival de Cine de San Sebastián

La búsqueda de la identidad, la maternidad y la salud mental, entre los temas de los cortos que competirán por el Premio NEST

Participan catorce trabajos seleccionados entre los 473 que se han inscrito al encuentro internacional de estudiantes de cine

Teresa Flaño

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:38

Un total de catorce cortometrajes integrarán la sección Nest, a la que se han presentado 473 propuestas de 220 escuelas de 57 países. Estos datos ... suponen un nuevo récord de inscripción en la historia del encuentro internacional de estudiantes de cine del Festival de San Sebastián, que en su vigésimo cuarta edición ha seleccionado trabajos de escuelas de Alemania, Bélgica, Eslovaquia, España, EEUU, Francia, India, Malasia, México, Suecia y Suiza.

