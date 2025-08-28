La búsqueda de la identidad, la maternidad y la salud mental, entre los temas de los cortos que competirán por el Premio NEST

Un total de catorce cortometrajes integrarán la sección Nest, a la que se han presentado 473 propuestas de 220 escuelas de 57 países. Estos datos ... suponen un nuevo récord de inscripción en la historia del encuentro internacional de estudiantes de cine del Festival de San Sebastián, que en su vigésimo cuarta edición ha seleccionado trabajos de escuelas de Alemania, Bélgica, Eslovaquia, España, EEUU, Francia, India, Malasia, México, Suecia y Suiza.

La selección de catorce cortometrajes de la sección Nest abre una ventana desde la que observar realidades y preocupaciones muy diversas, de mundos más cercanos y más lejanos. La búsqueda de la propia identidad, a veces a pesar del trauma, las relaciones familiares, la maternidad, la conciliación, los cuidados y la salud mental son algunos de los temas tratados en estos trabajos. Estas realidades se abordan desde propuestas muy variadas -la animación, el cine de género, la no ficción, el drama y el ensayo- y están presentes en esta selección que sirve como botón de muestra de cómo se trabaja el lenguaje cinematográfico en escuelas de cine de todo el mundo.

Nest difunde los cortometrajes del alumnado de escuelas de cine de todo el mundo y se configura como un espacio de encuentro donde confluyen nuevas miradas y otras formas de narrar. Para un buen número de jóvenes supone el punto de partida de su carrera y el primer contacto con el público y la industria del cine. Entre los más de 1.000 cineastas que han participado en el encuentro desde su creación en 2002 figuran Leonardo van Dijl, Oren Gerner, Raven Jackson, Isabel Lamberti, Léa Mysius, Jerónimo Quevedo, Kiro Russo o Laura Wandel, que después han estrenado sus siguientes obras tanto en San Sebastián como en otros prestigiosos festivales del circuito internacional.

