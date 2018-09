un brindis de Vermut: quién te premiará

Carlos Vermut dio ayer el golpe. Su sorprendente película 'Quién te cantará' se convirtió en el tema del día. Pudo hasta con Juliette Binoche. El director que ya sabe cómo ganar la Concha de Oro (su 'Magical Girl' aún se nos aparece en sueños) se encarama otra vez a los primeros puestos de las quinielas con esta historia inclasificable que alguien bautiza como «almodovariana pero más profunda». Vermut vino rodeado de su corte de actrices, con Nawja Nimri y Eva Llorach a la cabeza, que agitaron el ambiente como un vendaval de aire fresco. Vermut debe estar harto ya de titulares chistosos a cuenta de su apellido (recordemos que 'Vermut' no es su nombre real, sino 'artístico') pero la acogida a su filme bien merece un brindis. En Donostia 'Quién te ganará' se dice 'quién te premiará'.

La visión de Juliette

La película de Vermut restó protagonismo a la fábula natural de la japonesa 'Vision' (por mucho que el filme de Naomi Kawase fuera defendido con entusiasmo por una estupenda Juliette Binoche) y a la coreana 'La brigada del lobo'. Hoy llegan a concurso otro dos platos fuertes: 'High Life', de Claire Denis, que en su pase en Toronto provocó grandes elogios pero también deserciones de la sala, y 'Entre dos aguas', lo último de Isaki Lacuesta, otro autor que también tiene ya una Concha de Oro en su vitrina. Fuera de la Sección Oficial era día de cine grande. Llegaron a Perlas la laureada 'Roma' (que hoy será presentada en el Victoria Eugenia por su director, Alfonso Cuarón) y 'The Sisters Brothers', con su realizador, Jacques Audiard, ya en Donostia. Y la gala de ETB trajo el preestreno de 'Vitoria, 3 de marzo', la película que reconstruye los sucesos vividos en la capital alavesa en 1976.

El 'glamour' de los números

Este año no hay queja del 'glamour' (ayer Robert Pattinson y John C. Reilly se sumaron a la fiesta) pero en este Festival cada vez mayor siguen pasando cosas que no aparecen en las portadas. En San Telmo continúa el foro de industria, con multitud de contactos profesionales, y siguen actividades como 'cine en construcción', 'glocal in progress'... No es el 'glamour' de Bradley Cooper (que viene, que viene) pero también es el Festival.