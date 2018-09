'Black is beltza', acto de resistencia, de animación y música El estreno de 'Black is beltza' se convirtió en un homenaje a Willy Toledo, al que el público recibió puesto en pie. / j.m. lópez Presentada ayer en el K2 en una sesión abarrotada de público y artistas sobre el escenario, el 'artefacto transmedia' de Muguruza y otros 200 creadores clausuró a ritmo de blues Zinemira BEGOÑA DEL TESO Sábado, 29 septiembre 2018, 10:27

La exposición que en la segunda planta de San Telmo cuenta con documentos sonoros, fílmicos, dibujados, maquetados, recuperados, entintados y arrancados de periódicos o blocks el largo proceso de creación de 'Black Isbeltza', largo pues todo empezó en el año 2000, continúa abierta hasta mañana domingo, un día después de su tercera proyección en el Zinemaldia y seis antes de su estreno el viernes 5 en salas comerciales.

La instalación da fe de que, tal como recoge el libro 'The Art of Black Is Beltza' editado por Elkar y Talka Records &Films, la película de Muguruza y 200 artistas más no es solo cine sino un 'artefacto transmedia' porque todos sus elementos se dispersan por múltiples canales para conseguir la experiencia total por parte de quien escucha, ve, oye y lee.

En la rueda de prensa de presentación de este proyecto que quizás hasta esté inacabado, se dijo que habían tomado parte en él 200 artistas, 200 creadores. Si hubiesen dicho 2.000 los espectradores de la tarde del estreno se lo habrían creído porque 'Black Is Beltza' parece habitada y llevada adelante por miles de seres casi sobrehumanos. Actores míticos que prestan sus voces a los personajes, bandas de música, dibujantes excelsos, animadores que trabajan desde los cuatro puntos cardinales del planeta...

La voz de Unax Ugalde y la mano de Josep Homs, el adaptador al comic de la saga 'Millenium'. Él creó exactamente 70 personajes. Pero fue Pepe Boada quien perfiló a los extras, extras que incluyen una osa blanca y varios corredores de los sanfermines. La voz de Maria de Medeiros y la entrega de la gente de 9 Ojos, estudio de creación audiovisual encargado de reinterpretar los documentos gráficos de aquellos años 70 para que se pudieran integrar con la técnica de animación 2D y así transportar al espectador hacia los hechos reales que se mezclan con los de ficción durante el metraje. Cientos de personas implicadas en las ilustraciones, el color, los fondos, las texturas del dibujo: Mikel Antero, Kepa de Orbe, Berasategi, Beitia...

200 que en este apabullante artefacto transmedia y acto de pura resistencia animada, vital, histórica, sonora podrían haber sido 2.000. Tantos como las referencias que aparecen y desaparecen dentro del mismo plano. Ninguna está de más y todas tienen una carga política y legendaria imposible de olvidar: Billie Holiday y su 'Strange Fruit', Malcolm X, Mohammad Ali. Vietnam. 'Lucy en el cielo con diamantes'. Rulfo (Juan, claro). E l batallón Gernika. Québec libre. Baader Meinhof. Los gigantes que representan a los reyes deÁfrica de7 al 14 de julio en Pamplona. Fidel. Ernesto Guevara. Joplin. Hendrix. Xalbador (¡que atrevimiento más impactante hacer un montaje paralelo entre el festival de Monterey y aquel día de 1967 cuando a Xalbador('Urepeleko artzaia' en el canto de Lete) la gente empezó silbándole en el concurso de bertsolaris y acabó aclamándolo cuando dijo «zuek ezpazarete kontentu, errua ez daukat ez nik»).

200. Si nos hubieran dicho ayer en el Kursaal que habían sido 2000 nos lo hubiésemos creído mientras íbamos, en un puro 'trip', de Biarritz a Argel y de Argel a Tijuana y en la banda sonora retumbaban Maika Makovski, Manu Chao, Sonido Gallo Negro y el 'Respect' de Otis Reading, Aretha Franklin y Negu Gorria. Artefacto, sí. Transmedia. Volcánico.