Drew Goddard presenta 'Bad times at the El Royale' que clausurará el Zinemaldia 00:42 El director de cine Drew Goddard posa para los medios en San Sebastián. / EFE Chris Hemsworth llegará esta tarde a San Sebastián para acompañar al director Drew Goddard en el estreno europeo de 'Bad Times at the El Royale' Sábado, 29 septiembre 2018, 12:32

Chris Hemsworth no ha estado presente en el photocall y posterior rueda de prensa de la película 'Bad Times at the El Royale', que clausurará la 66 edición del Festival de Cine San Sebastián. Se trata de la segunda película del director Drew Goddard, tras su premiado primer largometraje,' The Cabin in the Woods' (2012).

La organización del Zinemaldia anunciaba poco antes de las 11 de la mañana la ausencia de uno de los protagonsitas del filme en la rueda de prensa de presentación de la película. Según han señalado fuentes del Festival, Chris Hemsworth llegará a las cinco de la tarde a Donostia.

Goddard, que ha escrito los guiones y producido series de televisión como Lost y Alias, cuenta con un reparto encabezado por el Premio Donostia Jeff Bridges, Chris Hemsworth, Dakota Johnson y Jon Hamm .

El film estadounidense, producido por 20th Century Fox, se estrenará en nuestras salas el 16 de noviembre.