LA OLA DE BARBARIE QUE VIENE

El salto del colombiano Ciro Guerra al cine internacional se nos queda en un sí pero no. Por un lado, el autor de 'El abrazo de la serpiente' o 'Pájaros de verano' sigue filmando con mucho aire y mucho silencio, con esa habilidad para extraer belleza de los grandes paisajes, esta vez con nada menos que un Chris Menges en la fotografía. Sin embargo, aunque esté cerca de su mundo una novela sobre el colonialismo como 'Esperando a los bárbaros' del Nobel J.M.Coetzee (quien ha firmado el guión de la adaptación), a Guerra se le ve algo envarado en esta coproducción con estrellas.

Puede que el problema sea de guión. 'Waiting for the Barbarians' funciona en su núcleo central, el personaje del magistrado en una ciudad fronteriza de un imperio no especificado. Encarnado en su punto exacto por Mark Rylance, el magistrado conmueve como humanista que se horroriza ante la tortura y las dinámicas militares, y que mantiene una bonita y ambigua relación con una 'bárbara' torturada a la que han dejado ciega.

Lo que ocurre es que, al menos tal y como se nos muestra en la película, el lado de los militares del imperio (con Johnny Depp y Robert Pattinson a la cabeza) es demasiado malvado y férreo, con lo que el conflicto se pierde un tanto por el desierto de lo obvio. Eso sí, atesorando belleza, por momentos como si estuviéramos ante un western detenido, y dejándonos la mirada alarmada de Rylance hacia la ola de odio que viene.