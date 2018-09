Bárbara Lennie: «Nunca preguntaba lo que cobraban mis compañeros hombres, ahora sí» Bárbara Lennie, feliz por el momento profesional que vive, posa en la terraza del hotel María Cristina. / ARIZMENDI DANI SORIAZU Sábado, 29 septiembre 2018, 08:56

No duda en afirmar que está en su mejor momento profesional. Bárbara Lennie (Madrid, 1984) está recogiendo este año los frutos del trabajo realizado en películas «con personajes que me apetecía hacer» y que han teniendo una gran acogida por parte de la crítica profesional. Forma parte del reparto de 'El reino', de Rodrigo Sorogoyen, que compite en la Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián. Y ayer presentó 'Petra', de Jaime Rosales, donde ejerce el papel protagonista y que se proyecta en Perlas, después de haber competido en la Quincena de Realizadores en el pasado festival de Cannes. Allí mismo también tuvo ocasión de estar en la presentación de 'Todos lo saben', en la que comparte elenco con Penélope Cruz y Javier Bardem, bajo las órdenes de Asghar Farhadi.

- Se ve que no ha parado de trabajar últimamente.

- Sí, el año pasado encadene un proyecto tras otro y este 2018 es el momento en el que toca ver el resultado. Y estoy orgullosa y contenta porque son todos ellos trabajos distintos, con ambiciones y miradas diferentes y personajes que me apetecía hacer. Y eso es un gran privilegio porque no es nada fácil que ocurra. Este momento lo voy a disfrutar mucho.

- ¿Se podría decir que está en su mejor momento profesional?

- Sí, desde luego. Tanto a nivel de repercusión, de trabajo, de variedad... Este año entre Cannes, que hemos inaugurado con 'Todos lo saben', luego la Quincena de Realizadores, ahora San Sebastián... He podido hacer películas que interesan, que tienen un recorrido internacional interesante, y verme en la misma liga que cineastas y filmes que admiro.

- ¿Después de tantos proyectos se tomará un descanso?

- Lo cierto es que desde que acabé de rodar con Farhadi en diciembre no he vuelto a rodar, no lo haré en lo que queda de año y el 2019 me lo voy a tomar con calma. He necesitado desintoxicarme de esta dinámica. No voy a decir del cine, porque sería injusto, el cine me sigue encantado. Pero sí de lo que te exigen los rodajes, porque es muy agotador. También es porque he elegido proyectos muy fuertes con directores muy demandantes, también es cierto. Así que de momento voy a estar tranquila y sanarme un poco del desgaste físico que sentía.

- ¿Y cuando vuelva al trabajo se plantea cambiar el cine por la televisión? Porque hay muchos profesionales que se están pasando a las series.

- Me encantaría y creo que es lo que voy a hacer. Hoy en día hay proyectos muy interesantes. Es un formato que he tocado muy poco en el que ahora se están planteando otras narrativas y me apetece cambiar de registro, de dinámica...

- Hábleme de esa mujer que interpreta en 'Petra', que vive rodeada de mentiras que llevan la situación al límite.

- En su vida hay un gran tabú sobre la identidad de su padre y la suya propia. Y ella trata de arrojar luz, intenta entender de dónde viene para saber dónde ir, un viaje al conocimiento.

-¿Y qué es lo que le llamó la atención de este personaje?

- Me gustó porque habla de un tema que me interesa, la identidad. La identidad de un país, porque se habla de España, con referencias a las fosas del franquismo, a nuestro pasado. Y la identidad individual como necesidad de conocerse para seguir adelante. En mi vida lo identitario también ha jugado un papel importante, por tener una familia que viene de muchos sitios.

- ¿Cómo fue el trabajo con el director, Jaime Rosales?

- Muy intenso. Ha sido muy bonito pero también agotador. Porque es un director muy agotador. Tiene una especie de decálogo de lo que uno puede o no hacer en sus rodajes. Te tienes que meter en su propuesta. Y fue un rodaje difícil, él lo sabe y lo hemos compartido. Sufre en los rodajes y por tanto hace que los demás también lo hagamos. Pero ello no quita para que no sea interesante. Te pone en un lugar diferente, con una propuesta muy concreta a la que amoldarse y eso es divertido, pero también como una 'tour de force'.

- ¿Hay mucho contraste con Rodrigo Sorogoyen?

- Sí, pero es que éste también es un intenso (ríe). Es otro tipo de personalidad, que gestiona su dirección desde otro lugar y le interesan otros aspectos. Y está en un lenguaje que quizá reconozco más. Rodrigo es implacable, puntilloso, súper exigente, pero se acerca de otra manera a la exigencia.

- En 'El Reino' también interpreta a una mujer que busca la verdad en un caso de mentiras y corrupción gubernamental.

- Sí, pero ambas son muy diferentes. Las dos persiguen la luz sobre algo. Pero en 'El Reino', Amaia, mi personaje, es una periodista ambiciosa, en su mejor momento. Y Petra, en cambio, está en otra búsqueda de la verdad que nada tiene que ver con lo profesional, sino lo personal.

- ¿Cómo fue la preparación del personaje de Amaia con la periodista Ana Pastor?

- Fue muy divertido porque yo no la conocía fuera de cámara y ella se prestó encantada a ayudar. Me interesaba mucho ver cómo se movía con esa capacidad intelectual y de seducción del pensamiento que tiene. Era en esos aspectos donde quería poner la atención del personaje.

- ¿Cuál es su opinión sobre el papel de la prensa a la hora de destapar casos de corrupción?

- Como lectora y espectadora me parece que es difícil encontrar a quien te está hablando desde la verdad. Creo que cuanto más independiente económicamente sea un medio, más libre será. Pero es fundamental el papel de la prensa, y en este país se han desvelado muchos casos gracias a esta labor.

- Y ya que hablamos de mujeres y cine, este año también ha sido el del movimiento 'Me Too' y el domingo se firmó en el Zinemaldia la Carta por la Paridad y la Inclusión de las Mujeres en el Cine. ¿Está habiendo un cambio real?

- Sí lo creo. Primero porque se ha puesto el tema sobre la mesa, que ya es un cambio que lleva a que se piense en cómo, qué o con quién contar en una película. Y hay que ser muy constantes y no olvidarnos de este asunto. Pero también buscar de qué manera hacerlo, entre todas, porque tiene que haber posibilidad de que haya debate o contradicciones. Porque no me gustan los mensajes unidireccionales o los abanderamientos.

- ¿Cree que se puede fallar en este objetivo si no se cuida el mensaje o las formas?

- Creo que lo interesante es que se pueda debatir, y que igual no estamos todas de acuerdo, pero todo requiere tiempo, trabajo y desencuentros para encontrarnos después. Hay que estar unidas, pero en la unión puede haber muchos colores, es necesario que sea así.

- ¿Usted ha notado diferencia de trato en su ámbito profesional por ser mujer?

- La verdad es que no. Quizá soy una inocente pero no he preguntado nunca cuánto cobran mis compañeros. Y seguro que ha habido diferencias. Ahora es una cosa que tengo en cuenta. Y eso es gracias a este movimiento, a esta ola. A ver con qué cara te defiende alguien lo contrario. Por el mismo trabajo un hombre y una mujer no pueden cobrar diferente.

- ¿Y qué opina de que plataformas como Netflix, cuyas producciones no pasan por las salas de cine -por ahora-, se hagan cada vez más fuertes en los festivales?

- Si es otra manera de distribuir y producir porque hay más dinero me parece genial. Ahora bien, me daría mucha pena que por ese planteamiento de contrato no puedas ver ciertas películas en cine a menos que vayas a un festival. Y habrá que ver cuál es su repercusión para esas plataformas no tan poderosas... Es necesario que siga habiendo heterogeneidad. Aunque hoy en día tampoco sé si hay tanta...

- ¿Y cómo convencer a la gente para que siga yendo al cine?

- Pues no lo sé, cada cual sabrá. No estamos para convencer. Es una cuestión cultural, que tiene que ver con cada uno. A mí me parece impensable no ir al cine. ¿Cómo llegar a alguien que no le pasa eso? Pues no lo sé... Creo que 'Petra' vale la pena verla por muchos motivos, pero cada cual tendrá que hallar los suyos.