'Bad Apples', protagonizada por Saoirse Ronan, abrirá New Directors del Zinemaldia

La película 'Bad Apples', de producción británica, dirigida por Jonatan Etzler (Estocolmo, 1988) y protagonizada por Saoirse Ronan, será la encargada de inaugurar New Directors ... en la próxima edición del Zinemaldia. En total trece filmes toman parte en esta sección competitiva, la segunda en importancia después de la Oficial, que cuenta con un premio Kutxabank dotado con 50.000 euros repartidos a partes iguales entre el realizador novel y la distribuidora de la película en España. Se trata de una de las apuestas más claras del Festival por los nuevos talentos, ya que las cintas deben ser primer o segundo largometraje del cineasta.

En 'Bad Apples', Jonatan Etzler -de quien ahora se puede ver su primera película 'Dieciocho otra vez' en Netflix-, presenta una sátira mordaz con un toque de suspense en la historia de una profesora obligada a lidiar con un conflictivo alumno de 11 años.

La clausura de correrá a cargo de la japonesa Yukari Sakamoto (Tokio, 1990) y su ópera prima 'Shiro no Kajitsu / White Flowers and Fruits', una historia que transcurre en un internado cristiano en la que una de sus habitantes tiene la facultad de ver fantasmas.

El realizador del Kurdistán turco Seyhmus Altun (Diyarbakir, 1988) mostrará su 'Aldığımız Nefes / As We Breathe', proyecto que ya participó el año pasado en el Zinemaldia dentro de WIP Europa -dedicada a películas en fase de postproducción que buscan financiación para poder terminarlas-, con el título de 'Memento non mori'. Esta coproducción de Turquía y Dinamarca narra los cambios que experimenta una familia de un pueblo rural de Anatolia a consecuencia de un devastador incendio.

Viaje por Escocia

Tras ser reconocida por su corto 'If You Knew' y su trabajo de dirección en la serie 'MOOD', la cineasta británica Stroma Cairns (Londres, 1992) se estrena en el largometraje con 'The Son and the Sea'. Escrita por la propia Cairns y su madre, la productora Imogen West, el filme relata el viaje de dos amigos por la costa noreste de Escocia, donde descubren una conexión más allá de las palabras.

Después de competir en el Festival de Clermont-Ferrand con los cortos 'A Dream of Spring' (2017) y 'Neko and Flies' (2021), el director taiwanés Tsao Shih-Han (Kaohsiung, 1981) mostrará su debut en el largometraje, 'Nan Fang Shi Guang / Before the Bright Day'. El filme sigue a un adolescente que, durante la tercera crisis del Estrecho de Taiwán en 1996, debe hacer frente a tensiones familiares, amistosas y sentimentales.

'Shiro no Kajitsu / White Flowers and Fruits', de la japonesa de Yukari Sakamoto, clausurará la sección

'Värn / Redoubt' es una coproducción de Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Polonia, Finlandia, Reino Unido y Suiza dirigida por el cineasta sueco John Skoog (Malmö, 1985), que ganó el premio a la mejor película en el Festival de Cine Documental de Copenhague (CPH: DOX) con su documental, 'Säsong/ Ridge' (2019). Este debut en la ficción está protagonizado por Denis Lavant, que interpreta a un hombre que fortifica su casa para protegerse en una eventual guerra. En 'Vaegtloes / Weightless' debut de la directora Emilie Thalund (Copenhague, 1989), una joven de quince años pasa el verano en un campamento en el que espera perder peso. Allí conoce a una chica carismática, divertida y segura de sí misma, y también a un encantador monitor por quien se siente atraída.

'Si no ardemos, cómo iluminar la noche / If We Don't Burn, How Do We Light Up the Night' es el título del primer largometraje de Kim Torres (Miami, 1993), que fue seleccionada en WIP Latam el año pasado. La directora costarricense, que compitió en Cannes con el cortometraje 'Luz nocturna / Night Light', sigue los pasos de Laura, una niña de 13 años que se siente atrapada en el seno de su nueva familia.

Zhang Zhongchen (Suzhou, 1991), que con 'The White Cow' (2021) obtuvo el premio a la mejor película y al mejor director en el Festival FIRST de China, participará con 'Ni De Yan Jing Bi Tai Yang Ming Liang / Nighttime Sounds'. Su segundo trabajo lo protagoniza una niña de ocho años que un día se cruza con el fantasma de alguien de su misma edad.

El primer largometraje de la directora india Tribeny Rai (Sikkim, 1991), 'Chhora Jastai / Shape of Momo', es una coproducción india-surcoreana. La directora es natural del estado de Sikkim, fronterizo con Nepal, donde se desarrolla la acción de la película. Su protagonista regresa a su pueblo del Himalaya, donde debe enfrentarse a la creciente presión familiar y a las expectativas sociales.

Por último, Anton Yarush (Yekaterinburg, 1985), guionista de 'Tesnota / Closeness' (Zabaltegi-Tabakalera, 2017) y 'Razzhimaya kulaki / Unclenching the Fists' (2021), y Sergey Borovkov (Vladivostok, 1987), que también ejerce como director de fotografía, presentarán en la sección su primer largometraje como cineastas, 'Chuzhie Zemli / Foreign Lands'. La película retrata la huida de un director de cine ruso, obsesionado con encontrar la actriz perfecta para su próximo proyecto.

Títulos españoles

A estos títulos se suman las producciones españolas ya anunciadas: 'Aro berria', de Irati Gorostidi Agirretxe, y 'La lucha', de José Alayón. Irati Gorostidi Agirretxe (Eguesibar, 1988) estrenará su debut en el largometraje, 'Aro berria', que en su fase de proyecto participó en el programa de residencias Ikusmira Berriak, así como en otras importantes residencias como Locarno Residency o FidLab, y que plantea una mirada a la lucha obrera de los años 70 y las experiencias comunitarias surgidas en la época en el País Vasco. Por su parte, 'La lucha / Dance of the Living' es el segundo largometraje como director del también productor y director de fotografía José Alayón (Tenerife, 1980). Rodado en la isla de Fuerteventura, narra la relación de un padre y una hija, ambos practicantes de lucha canaria, tras la muerte de su esposa y madre.

En sus cinco décadas de existencia New Directors ha asistido al descubrimiento de cineastas como Olivier Assayas, Nicolas Winding Refn, Jonathan Glazer, Luicile Hadzihalilovic, Bong Joon-ho, Isabel Coixet o Kevin Smith. Las películas seleccionadas el año pasado en esta sección cosecharon más de 50 premios y nominaciones tras su paso por San Sebastián.