Actores de la película 'Karmele', durante la presentación. ARIZMENDI
Festival de Cine de San Sebastián

Asier Altuna y Telmo Esnal recibirán el Premio Zinemira del Festival

38 producciones vascas, de las que 27 son largometrajes, 5 mediometrajes, 3 cortometrajes y 3 series

Teresa Flaño

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:40

Los cineastas guipuzcoanos Asierr Altuna y Telmo Esnal recibirán el Premio Zinemira, el galardón honorífico que otorgan el Festival de San Sebastián y la asociación ... de productoras EPE-IBAI, coincidiendo con el vigésimo aniversario del estreno en este mismo certamen de 'Aupa Etxebeste!', película que codirigieron, con la que recibieron el Premio de la Juventud de esa edición y por la que posteriormente fueron nominados al Goya a la mejor dirección novel. En palabras de José Luis Rebordinos, director del Zinemaldia, el filme «se convirtió en un hito del cine en euskera , ya que su éxito dio visibilidad y legitimidad a las producciones realizadas en euskera. Desde entonces la producción vasca se ha fortalecido y goza de continuidad».

