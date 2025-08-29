Asier Altuna y Telmo Esnal recibirán el Premio Zinemira del Festival

Los cineastas guipuzcoanos Asierr Altuna y Telmo Esnal recibirán el Premio Zinemira, el galardón honorífico que otorgan el Festival de San Sebastián y la asociación ... de productoras EPE-IBAI, coincidiendo con el vigésimo aniversario del estreno en este mismo certamen de 'Aupa Etxebeste!', película que codirigieron, con la que recibieron el Premio de la Juventud de esa edición y por la que posteriormente fueron nominados al Goya a la mejor dirección novel. En palabras de José Luis Rebordinos, director del Zinemaldia, el filme «se convirtió en un hito del cine en euskera , ya que su éxito dio visibilidad y legitimidad a las producciones realizadas en euskera. Desde entonces la producción vasca se ha fortalecido y goza de continuidad».

El anuncio de este galardón se ha hecho en la presentación de todas las películas de producción vasca que van a tomar parte en prácticamente todas las secciones de esta 73 edición. En total son 38 producciones vascas: 27 largometrajes, 5 mediometrajes, 3 cortometrajes y 3 series. Además, por noveno año consecutivo en la Sección Oficial se ofrecerán nueve de esas producciones, tres de ellas entrarán en competición 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa; 'Los tigres', de Alberto Rodríguez y 'Máspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi. Además, fuera de concurso se proyectará 'Un fantastama en la batalla', de Agustín Díaz Yanes, y se podrán ver las proyecciones especiales de 'Karmele', de Asier Altuna y 'Zeru Ahoak', de Koldo Almandoz..

La sección denominada Zinemira se inaugurará con 'Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako', de Inge Mendioroz. y la clausura correrá a cargo de 'Hombre bala', de Anuska Ariztimuño. Estas dos películas, junto a 'Arg(h)itzen: torturaz argi hitz egiten, tortura argitze, de Mikelatxo Urbi, 'Eloy de la Igleisa, adicto al cine', de Gaizka Urresti, optarán al Premio Irizar al Cine Vasco, junto a otras repartidas por el resto de secciones.

En Zinemira también se podrán ver 'Daniela Forever', de Nacho Vigalondo, 'Naurta Fugit', del pintor Jesús Mari Lazkano, 'Faisaien Irla', de Asier Urbieta, 'Itoriz Udako Sesioak', de Larraitza Zuazo, Zuri Goikoetxea y Ainhoa Andraka, 'Los aitas', de Borja Coeaga, 'Ombuaren itzala', de Patxi Bisquert, 'Jone, Batzuetan', de Sara Fantova, 'Popel', de Oier Plaza, y el documental 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA', una producción David Taberna, Javier Roldaz y Arantxa Aldaz, director, adjunto a la dirección y jefa de Información de El Diario Vasco.