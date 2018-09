Alexander Payne: «Hay que admitir que es ridículo juzgar obras de arte en una competición» El director estadounidense Alexander Payne, ayer en el Hotel María Cristina de Donostia. / USOZ Presidente del jurado de la sección Oficial ALBERTO MOYANO Miércoles, 26 septiembre 2018, 09:50

Muy elocuente en las cuestiones relacionadas con su carrera, más moderado en las vinculadas a su papel como presidente del jurado y tirando a lacónico en los asuntos peliagudos, el director Alexander Payne defiende su labor como presidente del jurado de la Sección Oficial , aunque admite que «es ridículo competir en las artes». Payne busca una película que «funcione emocionalmente» y asegura que como presidente, «no intento imponer mi criterio, sino representar el deseo colectivo del jurado».

- Se muestra orgulloso de sus raíces griegas, estudió de joven en España... ¿Qué influencia ha tenido la cultura europea en su formación?

- No lo sé. Es difícil de decir. Soy americano, pero de segunda generación, hijo de emigrantes, me casé con una mujer griega y tengo un hijo de esa misma nacionalidad. No quiero ser pretencioso, pero es un planeta muy pequeño. Es bonito sentirse un ciudadano del mundo, no sólo del país en el que naciste.

- En sus películas da voz a personajes aparentemente anodinos a los que el cine de Hollywood no suele prestar atención, algo que denota una cierta rebeldía.

- Para mí no es una señal de rebelde. Fui adolescente en los años setenta y ésas son las películas que hicieron que quisiera convertirme en director. Ahora se consideran películas de arte, pero eran las que se veían entonces. Yo quiero hacer películas sobre gente normal y corriente.

- Como presidente del jurado, ¿le subleva que se pongan a competir películas absolutamente diferentes, de distintas culturas y presupuestos desiguales, como si fuera esto una competición deportiva?

- Sí, en cierta medida es ridículo, es absurdo. Es ridículo juzgar las artes, sin embargo, hasta los antiguos griegos lo hacían. Todas las viejas obras de teatro entraban en competencia unas con otras. Al hombre le gusta competir, no sé por qué, no sólo en los deportes, sino también en las artes, pero hay que reconocer que es ridículo. Y cuando estás en el jurado de un festival de cine es un proceso subjetivo: intentas responder emocionalmente.

- ¿Cómo contempla su evolución como cineasta?

- Por poner un ejemplo pretencioso: el artista cuya carrera admiro es Chéjov, que empezó con historias cómicas y a medida que envejeció, su trabajo se fue haciendo más y más profundo, sin perder su sentido del humor. No me estoy comparando con Chéjov, pero es un buen ejemplo.

- Sin embargo, lo que Hollywood ofrece ahora son secuelas, precuelas, remakes... ¿Qué se les puede decir a las futuras generaciones de realizadores ante un panorama tan desolador?

- Sí, pero al mismo tiempo que Dios te quita algo, también te da algo. Cierra una puerta, pero abre otra, así que al mismo tiempo que el cine americano se ha vuelto tan caro y tan de 'dibujos animados', los modos de producción son más asequibles. Cualquiera pueda comprar una cámara y puede editar una película en casa. En cuanto al cine, estamos en una edad de mierda, pero en lo que respecta a la televisión, estamos en una nueva edad de oro. Tenemos trabajo maduro, adulto, en las series y la gente casi ve más series que películas, así que la puerta no está totalmente cerrada.

- ¿Qué opina con lo sucedido con la película ganadora del año pasado, 'The Disaster Artist', desaparecida del radar tras una denuncia de acoso contra su director la noche de los Globos de Oro?

- ¿Qué pasó? No sabía eso. ¿Quién era el director?

- Era James Franco. Haré otra pregunta: ¿existe temor entre los directores a que un caso de este tipo que involucre a alguien del equipo de la película dé al traste con el proyecto, tal y como ya ha pasado con alguna película de Kevin Spacey?

- No sé comentar eso. Estoy contento de que el comportamiento malo de los hombres por fin se está denunciando. No creo que vaya a ocurrir en ninguno de mis proyectos (hace una pausa, lo piensa y añade). Algunos de los hombres acusados de acoso no me gustaban ya de antes, no me caían bien de todos modos.

- ¿Tiene la sensación de que al envejecer todo lo vivido es una influencia a la hora de escoger la historia que va a contar?

- La respuesta está incluida en la pregunta. Claro que nuestra experiencia vital repercute en qué encontramos interesante. Somos personas curiosas, queremos encontrar cosas nuevas que nos interesen, pero es difícil expresar conscientemente cómo ocurre este proceso.

- Su mujer le ha pedido que haga una serie porque a ella le gustan mucho. ¿Se lo ha pensado?

- Si alguien me presenta una idea interesante, sí. Yo dirigiría cualquier cosa, pero estoy más preparado para hacer películas, estoy acostumbrado a la gran pantalla. A mi mujer le gustan las series y las películas de terror. Sería fantástico hacer una. Vi 'Errementari' que es casi una buena película, tenía muchos elementos buenos, pero al final baja un poco.

- ¿Qué recuerda de su trabajo con Bruce Dern?

- Me gusta tocar a actores que han tocado a directores que amo. Cuando doy la mano a Bruce Dern se la doy también a Alfred Hitchcock y a Elia Kazan. Bruce Dern hará lo que sea, no tiene vanidad. En una escena le dije: «Bruce, no sé exactamente qué decirte pero quiero que te conviertas en un bulto súperpatético». Y lo hizo.

- Como jurado, ¿qué valores primará en una película? ¿Que sea redonda, que sea arriesgada aunque imperfecta, que vaya a gustar al público, que el premio sirva para impulsarla...?

- Uno puede pensar en todas esas cosas, pero lo primero que como jurado de un festival de cine tienes que buscar es lo mismo que un espectador: que te emocione. ¿Funciona emocionalmente o no? Es difícil responder a una película de forma estrictamente intelectual. Nosotros no podemos pensar en el público porque no estamos dando un premio en su nombre, sino que somos un jurado al que han escogido porque sabemos algo de películas. Si la película funciona bien, quizás nosotros podemos explicar por qué motivos. Por otro lado, lo bonito de un jurado es que haya distintos gustos. Cuando soy presidente de un jurado intento no imponer mi criterio, sino representar el deseo colectivo del jurado. Intento ser 'primus inter pares'.