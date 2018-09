Al sur, muy al sur en 4:3

La película

Otro buen y bien fundamentado uso de pantalla. Aquí y ahora, del formato 4:3, cuadrangular y en estos momentos ya, furiosamente analógico. Toda una declaración de principios y de intenciones para este licenciado de la escuela La Fémis de París que filma en el sur de Francia. No, no lo dice a las claras. Pero se huele. Se huele porque Romain rueda hasta unos momentos de una corrida de toros. Se husmea que estamos al sur por cómo cae el sol entre las viñas vendimiadas por gentes que a ratos hablan español. Al sur. Porque los habitantes de ese formato 4:3 no son precisa ni rematadamente franceses sino hijos de una emigración llegada del Norte. Del Norte de África. Al Sur, en ciudades devoradas por la indolencia y la rabia. Sillones en los descampados y una chica que juega al golf (con pàlos y bola reciclados, por supuesto) entre los escombros. Si, al golf entre las ruinas de lo que un día acaso hasta se hubiese definido como 'estado de bienestar'. Esa, la del golf es una de las imágenes más potentes de esta película que no denuncia a lo bestia sino que sueña, Sueña y muestra. Mientras tu noviete va, viene y desaparece y tu amiga o vecina lleva verduras al mercado. Tú trabajas (o trabajabas porque te lo montas vhuungo con los niños, cariño) en un parque temático. Y has visto caer un meteorito. Un día irás en su búsqueda y bailarás en su cráter pero mientras, ajo y agua. Caminas dos kilómetros para encontrarte con alguien que no está por la labor. Vas a la disco y te da por escamotearle el iPhone a una pija. Es que esto de habitar en un formato 4:3 no es nada fácil. Aprieta. Agobia. Para ti, mal. Para el espectador, guapo. Porque esta peliculeta juega con sus texturas (agria/semidulce) y con sus claroscuridades.

Has visto un meteorito. Antes de la corrida. Antes de la vendimia. Antes de lo de iPhone. Y lo has visto desde un formato 4:3.