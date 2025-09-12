Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit y Clara Lago, como 'hijas del jazz' en una exposición que se escucha

Sobre el paseo de Zurriola reverberan desde este viernes los ecos de un tiempo suspendido, que no se dejan llevar por la nostalgia, pero que ... sí reinvindican la resistencia. 'Las hijas del jazz', la exposición fotográfica organizada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con el respaldo de Acción Cultural Española (AC/E), viste la ciudad con la elegancia y la rebeldía de un homenaje visual que va mucho más allá de lo estético.

Firmada por el fotógrafo y artista visual Omar Ayyashi, la muestra se presenta como un viaje sonoro y pictórico que se instala en la intersección entre el pasado y el presente, entre las pioneras del pensamiento libre y las herederas de su pulso vital. A través de 36 retratos en gran formato (120x90cm), Ayyashi convoca a una constelación de actrices españolas (Hiba Abouk, Victoria Luengo, Ana Rujas, Milena Smit o Aitana Sánchez-Gijón, entre otras) para reencarnar, con mirada contemporánea, la herencia audaz de figuras como Virginia Woolf, María Zambrano, Gabriela Mistral o Clara Campoamor, «pionera en la conquista del sufragio femenino», con gran vinculación a San Sebastián, donde vivió parte de su exilio.

«Es un tributo a las mujeres que desafiaron sus épocas, a las que hicieron del arte una forma de resistencia y del pensamiento una herramienta de libertad», ha reivindicado el autor de la muestra. Cada fotografía alza la voz y lo hace desde el lenguaje de la imagen, «porque estas fotografías se escuchan», reivindica Ayyashi. Cada una tiene una voz, un audio literario interpretado por Cayetana Guillén Cuervo, accesible mediante códigos QR. Así, la exposición no solo se mira, sino que también se escucha, se contempla, se habita.

Dos mundos

El germen de 'Las hijas del jazz' se encuentra en la exposición 'Mujeres de cine. Ecos de Hollywood en España', producida por la AECID en 2019 a partir de la colección de fotogramas de José Romero Sampedro. Aquella evocación de las divas del celuloide fue el primer acorde de una partitura que ahora se amplifica y se transforma, con la particular fuerza y desgarro artístico de Omar Ayyashi y «la generosidad de cada una de las retratadas». Si entonces la lente buscaba resonancias entre dos mundos cinematográficos, ahora apunta directamente al corazón de la mujer creadora, pensadora, artista y cuerpo político.

En la presentación de la exposición de este viernes, además del fotógrafo, autor de la muestra, le han acompañado Santiago Herrero, director de Relaciones Culturales y Científicas de AECID; José Andrés Torres Mora, presidente de AC/E; el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia; y José Luis Rebordinos, director del Festival de Cine. También la actriz Hiba Abouk, una de las protagonistas, había confirmado su presencia, «pero finalmente, no ha podido estar con nosotros, aunque ha sentenciado: 'lo que sucede, conviene'».

Actrices libertarias

Las actrices que protagonizan la muestra no posan, encarnan. Cada retrato es una evocación de la lucha, del deseo, de la estética como afirmación. Así vemos a Milena Smit como María Zambrano, a Aitana Sánchez-Gijón como Raquel Meller, a Cayetana Guillén Cuervo reinterpretando a Greta Garbo, o a Natalia Verbeke como Imperio Argentina. Todas ellas conforman Las hijas del jazz, cuyo título alude a aquel momento de quiebre en el Hollywood de los años veinte y treinta, cuando las mujeres desafiaron el corsé moral de su tiempo, se cortaron el cabello, alzaron la voz y se sentaron al piano (literal o metafórico) de su libertad.

Un siglo después, aquellas herencias palpitan en las intérpretes del presente, que recogen el testigo en este juego serio de la representación. Mujeres que, desde la pantalla y el escenario, también desafían moldes, rompen narrativas, cuestionan cánones. Hijas de aquellas hijas, su mirada proyecta una genealogía de coraje y talento que sigue escribiéndose en tiempo presente.

Hasta el 28 de septiembre, el paseo de Zurriola se convierte en una galería a cielo abierto. Quienes transiten por él no solo verán rostros iluminados por el claroscuro de la historia: entrarán en un espacio donde el arte fotográfico se alía con la palabra, donde el pasado se deja tocar por las manos del presente. Una invitación a mirar con atención. A escuchar con profundidad. A habitar, también desde la calle, las múltiples formas del recuerdo, la belleza y la resistencia.