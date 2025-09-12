Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El fotógrafo Omar Ayysahi, este viernes, en la inauguración de la exposición. Gorka Estrada

Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit y Clara Lago, como 'hijas del jazz' en una exposición que se escucha

El paseo de Zurriola acoge hasta el 28 de septiembre una exposición de Omar Ayyashi que rinde homenaje a mujeres pioneras con retratos sonoros protagonizados por actrices españolas

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:55

Sobre el paseo de Zurriola reverberan desde este viernes los ecos de un tiempo suspendido, que no se dejan llevar por la nostalgia, pero que ... sí reinvindican la resistencia. 'Las hijas del jazz', la exposición fotográfica organizada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con el respaldo de Acción Cultural Española (AC/E), viste la ciudad con la elegancia y la rebeldía de un homenaje visual que va mucho más allá de lo estético.

